「ファーム・西地区、ソフトバンク８−２阪神」（１４日、タマホームスタジアム筑後）

阪神はソフトバンクに敗北を喫した。先発のドラフト５位・能登（オイシックス）は２本の本塁打を浴びるなど、２回０／３を４安打６失点で降板。対するソフトバンクは上沢が先発。４回２／３を投げた右腕から７安打をマークしたが、２得点にとどまった。

また、ドラフト２位・谷端将伍内野手（日大）はこの日３安打を放ち、これで５試合連続安打をマークした。

平田２軍監督の一問一答は以下の通り。

−能登は四球絡みで失点した。

「いつものパターン。フォアボール、フォアボール、ボカンじゃな。もう一緒のパターンだもん。今、言うたようにな。これがもう６月になってもね（改善されない）。リリーフでちょっと感じ掴んだかなと思ったけど、あまりにもコントロールがアバウトすぎるというか、その辺の改善が全くね、されてないんで、その辺はちょっと考えなきゃいかんよね」

−一時期は変わり身を期待してリリーフを任せた。

「それを期待して、今日先発でというところを託したんだけど、同じ結果になってしまったっていうのは、もうね。改善しないといけないっていうことだよ。本人が一番痛感しているんじゃないか？」

−打撃では谷端が３安打。

「これはもう谷端。バッティングでも取り組んでるし。すごく今、練習でもいい感じになってきてるし。今、セカンドとして、いい兆し。まだまだだけど。やっぱり２人。立石と岡城が打ってるというところで、非常に彼も悔しい思いしてると思うし、そういうとこでちょっとずつ、良くなってきてんじゃないかな」

−小幡が三塁打。

「まあまあ、そのぐらいは。あと犠牲フライと。そのぐらいは（当たり前）。今日は上沢という１軍で投げてるピッチャーなんでね。打線は点は２点しか取ってないけど、積極的にある程度行ってたと思うよ」

−上沢からチャンスは何度も作ったが、決めきれない。

「もう１つ攻めきれないね。やっぱり向こうはホームラン３発でしょ。もうホームランとピストルの差。散発だもん。もう花火と線香花火ね。ただね。向こうはやっぱり１発のある選手ね。スイングがやっぱり差を感じる。ソフトバンクとか他のチームとやるとね、スイングの差っていうのを感じるよ」