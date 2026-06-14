無情にも、スマホの位置情報は微動だにせず、帰宅しない少女の所在を示していた。GPSが発信を続けた場所は、神奈川県相模原市南区、JR相模線・下溝駅から近い相模川の河川敷。背丈の高い草木が生い茂る先、橋の下にある狭い空き地付近だった。陽が落ちれば、あたり一面は暗闇に包まれ、そばを流れる小さな支川のせせらぎが静寂の中に響くだけ。

【本人写真】殺人容疑で逮捕された金髪のA。高校入学当初は大人しいタイプだったというが…

そんなひと気のない場所で、同県座間市に住む県立高校3年生の佐藤唯来さん（17）が心肺停止の状態で見つかったのは、6月11日午前2時頃のことだった。



佐藤唯来さんが殺害された現場

「元カレに会ってくる」



前日の10日午後6時半頃、佐藤さんは家族にそう伝えて外出したまま、自宅に戻ってこなかった。同日深夜、家族が110番通報。スマホのGPS情報を頼りに、神奈川県警が捜索にあたっていたのだ。

遺体が発見された約2時間後。神奈川県警の車両は、すでに佐藤さんの元交際相手で塗装会社に勤めるA（19）の自宅前に到着していた。事件現場から直線距離で約6キロ、相模原市南区の古いアパートだ。同居するＡの父親が茫然とした様子で振り返る。

「午前4時過ぎだったと思いますが、自宅の外に車が停まっているのが見えました。言葉ははっきりと覚えていないのですが、（息子に）『ちょっと来てほしい』と。本人が帰宅したのは夜の12時頃だったと思います。寝起きのまま警察に連れていかれました。朝から警察が来て『話を聞きたい』と言われれば、普通は、何かやらかしたんだろうと感じます。ですが、（事件は）理解できないし、想像もつかないことでした」

11日午後5時前、県警はAを殺人容疑で逮捕。本人は「そのままの通りです」とあっさり容疑を認めた。浮かび上がってきたのは、身勝手極まりない動機だ。社会部記者が解説する。

「この日も復縁を断られ、カッとなって首を絞めた」

「県警は、佐藤さんから『交際を巡るトラブルの相談はなかった』としていますが、Aは別れた彼女に、何度も復縁を迫っていたようです。事件当日も佐藤さんを呼び出し、現場の河川敷で花火をしたあと、復縁をもちかけたが、断られて殺害に及んだと。推定される犯行時刻は午後9時50分頃。Ａは『この日も復縁を断られ、カッとなって首を絞めた』と話しているようです。司法解剖の結果、佐藤さんの死因は首の圧迫による窒息と判明しました」

2人が付き合い始めたきっかけは、昨年、Aが佐藤さんのTikTokを見て、メッセージを送ったこと。やりとりの末、交際に至ったものの、束縛の強いAに対して、佐藤さんの方から別れを切り出したという。

Aは佐藤さんが通う県立高校の1学年先輩でもあった。在学当時から「素行に問題があった」と明かすのは、Aのクラスメートだった同級生だ。

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6月14日（日）配信の「週刊文春 電子版」では、Aの素行や高校入学後の変化、女性関係などを詳しく報じている。



「週刊文春」では、本事件に関する取材を続けています。情報提供は文春リークスまでお寄せください。

（「週刊文春」編集部／週刊文春）