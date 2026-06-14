サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨む日本代表は、１４日午後３時（日本時間１５日午前５時）に１次リーグＦ組初戦のオランダ戦を迎える。１次リーグ突破の命運を左右する重要な一戦。８大会連続８回目の出場となる世界ランキング１８位の日本は、準優勝３回を誇る同８位の難敵と顔を合わせる。サッカー担当の松田和城記者が、試合のポイント、キープレーヤーなどを分析した。

いよいよ、最高の景色を目指す戦いが始まる。初戦は強力な個をそろえるオランダ。間違いなく１次リーグ最大の壁だ。勝てば勢いがつき、敗れれば一気に暗雲が垂れ込める。試合展開によっては３位抜けを考慮し、引き分けで勝ち点１を狙う戦いも予想される。

日本の狙いはシンプル。強みのハイプレスからボールを奪い、ショートカウンターでの速攻だ。ブラジル、イングランドとの強豪相手にも通用した“いい守備からいい攻撃”。オランダがボールを保持する展開が予想されるだけに、中盤のＭＦ佐野らがボールを奪った瞬間がチャンスとなる。

翻せば、重要となるのは守備。相手の要注意選手には、左サイドの前線でプレーするＦＷハクポ（リバプール）を挙げたい。直近のウズベキスタンとの国際親善試合では何度も左サイドを抜けだし、カットインからのシュート、または逆サイドへのクロスでチャンスを演出していた。身長１９３センチの高さも脅威となる。

鍵を握る“ハクポ封じ”。対峙（たいじ）する右センターバックを、森保監督はＤＦ冨安に託すと考えられる。度重なる負傷に苦しめられてきたが、アイスランド戦で代表復帰を果たすと、メキシコ・モンテレイでの事前合宿中のＵ−１９日本代表との練習試合ではチーム最長タイの７０分間プレー。指揮官は「想定通りにきている」と、コンディション向上に自信を示しており、絶大な信頼を寄せる冨安を先発させ、いけるところまで引っ張るとみる。

もう一つ、相手のストロングポイントのセットプレー対策も焦点となる。先発予想メンバーの平均身長が１８０・７センチの日本に対して、オランダの平均は１８７センチ。フィールドプレーヤーではＤＦファンダイク（リバプール）ら１９０センチ超えが４人いるのに対し、日本はゼロと高さで分が悪い。ＧＫ鈴木彩を中心にクロス対応、相手マークにおいて集中を切らさず守る必要があるだろう。

気がかりなのが、初戦の３日前に主将のＭＦ遠藤航（リバプール）が離脱した影響だ。チーム内の衝撃は決して小さくないだろう。サポートメンバーの吉田麻也（ロサンゼルス・ギャラクシー）は「些細（ささい）なことが大きな亀裂のきっかけとなりうる」と話す。だからこそ初戦では結果だけでなく、チームとしての結束も問われる。負けだけは回避したいのが正直な思いだ。（デイリースポーツ・松田和城）