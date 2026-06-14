敵地ホワイトソックス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地ホワイトソックス戦に「1番・DH」で先発。初回に14号先頭打者ホームランを放った。左膝の炎症の影響で、前日の試合は欠場。休養明けの一発に、敵地実況席も仰天していた。

いきなりかっ飛ばした。初回先頭の第1打席。相手右腕バークが投じた2球目だ。高めを豪快に引っ張った打球は、どよめきの中あっという間に右翼席へ着弾。飛距離409フィート（約124.7メートル）、打球速度109.6マイル（約176.4キロ）で、打たれたバークも一瞬で被弾を覚悟した様子だった。手応え十分の様子で見つめた大谷は、ゆっくりとダイヤモンドを一周した。

大谷は13号を放った11日（同12日）の試合で途中交代。左膝の炎症とされ、12日（同13日）の試合は欠場していた大谷だったが、周囲の心配を吹き飛ばすような一撃だった。

ホワイトソックス地元局「シカゴ・スポーツネットワーク」でも、実況のジョン・シュリフェン氏が「オオタニが強烈な一打をライト方向へ！ 彼が世界最高の選手である理由が良く分かりますね。ドジャースが1-0でリード。オオタニが復帰戦で存在感を見せました」と試合開始直後の衝撃を伝えた。

解説のスティーブ・ストーン氏は「彼が出場しなかった、昨晩の方がよかったな」と思わず本音を吐露。「内角高めの速球だったが、高く上がり切らなかったようだ」と弾丸ライナーを表現した。



（THE ANSWER編集部）