国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN（MAJ）2026」の授賞式が13日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で行われた。グランドセレモニーで、主要6部門の受賞者・楽曲が発表され、Mrs. GREEN APPLEが最優秀アーティスト賞に輝いた。昨年の第1回に続いて2年連続の受賞となった。

プレゼンターの俳優・渡辺謙からトロフィー「ルビー」を受け取ったボーカル・大森元貴は「昨年に続いての最優秀アーティスト賞、本当にうれしく思います」と感謝を表現。

「最近我々はバラエティーを始めたり粉まみれになったり、広告の仕事をやらせていただいたり、いろんなお仕事をさせていただけるようになって。でもたくさんの人に楽しんでもらいたいという思いのもとに活動しているわけですけれども、全てありがたいんですけれども。やっぱり16歳の時に組んだMrs. GREEN APPLE、我々はバンドで、今でもずっと1人で粛々と曲を孤独になりながら作ってみんなと一緒にミセスの曲になってます。報われてうれしいです。ありがとうございます」とスピーチした。そして3人で深々と頭を下げると、会場に集まったアーティストたちはスタンディングオベーションで祝福した。

ミセス関連では最優秀アーティスト賞のほか、最優秀J-POPアーティスト賞、最優秀ライブ美術大道具スタッフ賞（PMGA／日本ステージ株式会社 箕輪理博、安居宏記）、クリエイター特別賞（大森元貴）、ファンダム特別賞も受賞した。

最優秀アーティスト賞には藤井風、HANA、Mrs. GREEN APPLE、サカナクション、米津玄師がノミネートされていた。

同音楽賞は米グラミー賞をモデルに昨年創設。2年目となる今年は最優秀楽曲賞など主要6部門を含む計63部門が設けられ、ノミネートは「音楽人」5000人以上の投票によって決定した。