この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【アフター万博】12店舗中１日で何店舗回れるか検証！EXPOフードスタンプラリー！！」を公開した。

6月12日からスタートした話題の「EXPO FOOD PASSPORT」。
世界の料理を楽しみながらスタンプを集めるこの企画に、ティンカノが実際に挑戦した。

12店舗すべて回ると特典がもらえる本イベント。
しかし気になるのは――1日でどこまで回れるのか？

動画では、各国のグルメを味わいながらリアルに検証。
普段なかなか食べられない料理や、店舗ごとの限定アイテムも登場し、見どころ満載の内容となっている。

効率よく回るにはどうすればいいのか？
どこまで行けるのか？

気になる結果は動画でチェックしてほしい。

これから挑戦する人は、事前に見ておきたい一本。

YouTubeの動画内容

00:07

EXPOフードスタンプラリーのルール説明
02:00

1店舗目：パン工房「シャルドン」でオマーンの焼き菓子を購入
03:32

2店舗目：「カストリーレストラン」でフィリピン料理を満喫
06:10

3店舗目：梅田の「オステリア・ガウダンテ」でセルビア料理に舌鼓
08:38

4店舗目：アフリカンレストラン「パナフ」で珍しいスイーツに挑戦

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