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【まとめ】EXPOフードスタンプラリー開幕！アフター万博フェアで1日に何店舗回れるか検証

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【アフター万博】12店舗中１日で何店舗回れるか検証！EXPOフードスタンプラリー！！」を公開した。



6月12日からスタートした話題の「EXPO FOOD PASSPORT」。

世界の料理を楽しみながらスタンプを集めるこの企画に、ティンカノが実際に挑戦した。



12店舗すべて回ると特典がもらえる本イベント。

しかし気になるのは――1日でどこまで回れるのか？



動画では、各国のグルメを味わいながらリアルに検証。

普段なかなか食べられない料理や、店舗ごとの限定アイテムも登場し、見どころ満載の内容となっている。



効率よく回るにはどうすればいいのか？

どこまで行けるのか？



気になる結果は動画でチェックしてほしい。



これから挑戦する人は、事前に見ておきたい一本。