【まとめ】EXPOフードスタンプラリー開幕！アフター万博フェアで1日に何店舗回れるか検証
AIライター自動執筆記事
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YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【アフター万博】12店舗中１日で何店舗回れるか検証！EXPOフードスタンプラリー！！」を公開した。
6月12日からスタートした話題の「EXPO FOOD PASSPORT」。
世界の料理を楽しみながらスタンプを集めるこの企画に、ティンカノが実際に挑戦した。
12店舗すべて回ると特典がもらえる本イベント。
しかし気になるのは――1日でどこまで回れるのか？
動画では、各国のグルメを味わいながらリアルに検証。
普段なかなか食べられない料理や、店舗ごとの限定アイテムも登場し、見どころ満載の内容となっている。
効率よく回るにはどうすればいいのか？
どこまで行けるのか？
気になる結果は動画でチェックしてほしい。
これから挑戦する人は、事前に見ておきたい一本。
6月12日からスタートした話題の「EXPO FOOD PASSPORT」。
世界の料理を楽しみながらスタンプを集めるこの企画に、ティンカノが実際に挑戦した。
12店舗すべて回ると特典がもらえる本イベント。
しかし気になるのは――1日でどこまで回れるのか？
動画では、各国のグルメを味わいながらリアルに検証。
普段なかなか食べられない料理や、店舗ごとの限定アイテムも登場し、見どころ満載の内容となっている。
効率よく回るにはどうすればいいのか？
どこまで行けるのか？
気になる結果は動画でチェックしてほしい。
これから挑戦する人は、事前に見ておきたい一本。
YouTubeの動画内容
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