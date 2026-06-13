約5万人にひとりの割合で発症する先天性の疾患「トリーチャー・コリンズ症候群」の当事者として発信をする山川記代香さん。トリーチャーコリンズ症候群は、頬や顎の骨、耳などが形成されないことから、見た目に加え、呼吸や聴力の問題、口蓋裂といったさまざまな困難が生じるという。

【画像】母子手帳には「顔面奇形」と…生まれた直後の山川記代香さんの姿を見る

生まれた直後からはじまったという数々の治療と、“視線の凶器”との戦いについて、山川さんに聞いた。



山川記代香さん

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出生後、すぐに母と別の部屋に連れて行かれた

――今日はよろしくお願いします。今、治療は落ち着いているのでしょうか。

山川記代香さん（以下、山川） そうですね。治療という意味ではもう今の時点でできることはないと、先生から言われています。

――これまで16回も手術を受けてこられたそうですね。

山川 昨年10年ぶりに手術をしたので、計17回になりました。

――昨年の手術はどういったものだったんですか？

山川 治療ではなく見た目の修正というか、両親譲りの鷲鼻をちょっと削って鼻の存在感を抑えるようなものだったんですけど、結果的にはあんまり変わらなかったです。

もともと一般的な人より鼻の通りが狭いので、鼻を削ると呼吸もしにくくなってしまうということで限界があったのと、睡眠時無呼吸症候群の診断を受けていることもあって、余計に危ないね、と。もともとトリーチャーは顎が小さい人が多いので、睡眠時無呼吸症候群が少なくないんです。

――山川さんは先天性の疾患「トリーチャー・コリンズ症候群」の当事者として発信をされています。トリーチャー・コリンズ症候群とはどんな病気か教えてください。

山川 簡単に言うと顔の骨がうまく形成されない難病で、約5万人に1人が発症するといわれています。

――トリーチャー・コリンズ症候群がわかった経緯は？

山川 妊娠中は母子ともに健康と太鼓判をもらっていて、出産自体も2時間くらいの安産でめちゃくちゃ順調だったんですが、すぐに私は別室に連れて行かれてしまい、母はがらんとした分娩室に1人取り残されてしまって。

1人目の時とあまりに違う雰囲気に母はすぐ異常を察知したそうですが、怖くてその場ではお医者さんに深く聞けなかったそうです。

――ではお父様がはじめに状況を把握されて。

山川 そうですね。最初に私を見た父は、「顎がちっちゃくておさるさんみたいやな」と思ったそうですけど、赤ちゃんってそんなもんだよね、くらいに受け止めていたら、「トリーチャー・コリンズ症候群です」と診断を受け、そこではじめてこの病気の名前を聞いて。

続けて、「上顎が裂けているからミルクが飲めない」「耳が聞こえないかも」「呼吸も難しい可能性が」と、次から次へと悪いことばかり先生に聞かされて、その場に倒れそうになったそうです。

――急に事態が一変して。

山川 付き添ってくれてた父の兄が、「うちの家や田畑を全部売ってでも助けたるからな」と励ましてくれたことで、父もだいぶ気持ちが和らいだと言っていました。

上顎が裂けて口からミルクが飲めず…

――トリーチャー・コリンズ症候群の中でも症状の出方にはグラデーションがあるかと思いますが、山川さんの場合はどうだったのでしょうか。

山川 自分では自覚してなかったんですけど、大人になってから主治医に「あなたは重度ですよ」というのを聞いて、「あ、重度だったんだ」って初めて知りました。

頬骨も未発達で成長しにくかったですし、生まれた当初は耳の上の部分と耳の穴もない「小耳症」でした。退院した私の母子手帳には「顔面奇形」と記入されていたそうです。

あと、先ほどもお伝えしたように口蓋裂もあったので、口の中の手術をして上顎の裂け目を閉じました。声がちょっと聞き取りにくいかと思うんですけど、こもっている声になるのも口蓋裂の特徴です。

――首から上の症状が多いということですが、首から下については健康体ではあった？

山川 そうですね。ただ、私の場合顎が小さくて気道が狭いというのもあって肺活量が少ないせいか、疲れやすい、体力がないというのは感じています。

――食も細い方ですか。

山川 いや、意外と食べます（笑）。

――お聞きしていると、まずは命をつなぐような子育てだったというところですか。

山川 上顎を閉じる手術をするまでは口からミルクも飲めなかったので、鼻からカテーテルを通して飲んでいましたし、いつ呼吸が止まるか分からない状況ということで、ちゃんと息をしているか、両親は常に気をつけて見ていたそうです。

――最初はお母さんがかなり動揺されていて、なかなか受け止めることができなかったそうですね。

山川 1人目が健康に生まれていて、妊娠中もまったく問題がなかった中、本当に突然私の障害を知ったということもあり、これからどうやって育てていけばいいのか、健康に生んであげられなかったのは自分のせいではないかと、悩んだのだと思います。

生まれて1ヶ月間は大学病院に入院していたんですけど、その間、母は子育てに逃げて、なかなか会いに行けなかった、というのも聞きました。

その後も、とにかく私をさらし者にしたくないということで、両親はかなり神経をすり減らしていたみたいです。

小さい時は現像がいらないポラロイドカメラで撮影していた

――赤ちゃんの時から、見た目によって差別を受けることがあった？

山川 ジロジロ見てきたり、ひそひそ話をされたりするのはしょっちゅうだったみたいで。お医者さんから「これはひどい」と言われたこともあり、移動の時にはベビーカーの幌を目いっぱいにおろして、人目を遮るようにしていたそうです。

人目を気にしていたこともあり、小さい時は写真を現像に出してなかった、というのも聞きました。

――現像に出すと写真屋さんに見られてしまうから？

山川 そうです。当時はまだデジタルカメラもなかったので、現像のいらないポラロイドカメラを買ってくれて、それで撮ってくれていました。

――「さらし者にしたくなかった」というご両親の思いを、山川さんはどのように受け止めた？

山川 大人になってから聞いたんですけど、そりゃそうだよね、って。全然嫌な気持ちにはならなかったですし、今でこそ母親はめちゃくちゃ前向きで強い人ですけど、そんな母も昔は悩んだり、周りと闘っていたんだと知ることができたのは良かったです。

それに私自身、生まれたての自分の写真を見た時はかなりびっくりしてしまって。

――そうだったんですね。

山川 生まれたばっかりの写真はほとんどなかったので私も見たことがなかったんですけど、書籍づくりのために探していた時にたまたま発見して。

言い方はよくないかもしれないですけど、生まれたての鳥のひなみたいで、周りに見せたくないと思ってしまったんです。それもあって、両親が抱いた気持ちもより納得できました。

それこそ思春期の頃は、同じ障害の人を見るのも嫌だったんです。

――自分と似た見た目の方に抵抗があった？

山川 トリーチャー・コリンズ症候群を扱った『ワンダー 君は太陽』という映画があるんですけど、大画面で自分に似た顔が映し出されることに抵抗があって、観に行くのを躊躇していました。結局、両親と一緒に見て3人で大号泣したんですけど（笑）。

散々見た目で嫌な思いをしてきて、今こうしてメディアに出て「差別はやめよう」とかって発信している自分ですら、同じ障害の人と会いたくないとずっと思っていましたし、赤ちゃんの時の自分の写真を見てびっくりもするので、どちらの気持ちもわかるんです。

物心がつく前から「自分は人とは違う」という意識を持っていた

――山川さんが初めて自分の障害について自覚したのはいつくらいでしたか。

山川 はっきりとは覚えてないんですけど、小さい時から外に出れば視線を向けられるし、笑われたりしていて。で、大体言われることは、「怖い」「変な顔」「お化けみたい」の3パターンと決まっていました。

だから当たり前と言ったらおかしいんですけど、それが日常だったので、物心がつく前から「自分は人とは違う」という意識はあったと思います。

――ご両親はそういった心無い言葉に対してどんな対応を？

山川 母は徹底的に相手に詰め寄って、「この子が何したっていうの？」「自分が同じことされたら傷つくでしょ？ やめて」と言い返していました。ありがたい反面、「そこまでしなくても」と思ったこともあります。

私は母みたいに強くないし、はっきり言葉にすることもできなくて。毎日会う相手でもないから、黙ってやり過ごした方が自分も落ち込まずに楽にいれた面もありましたね。

そうして黙って泣いてばかりの自分だったんですけど、高校3年生の時に我慢できないほど怒りに駆られた事件がありました。

写真＝原田達夫／文藝春秋

〈「耳がなかったから、マスクを頭からかぶって…」8回の手術で“耳を作った”トリーチャーコリンズ症候群の女性（31）が明かす、壮絶な学生時代〉へ続く

（小泉 なつみ）