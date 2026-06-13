元サッカー日本代表の本田圭佑がこのほど、自身がアンバサダーを務めるサッカーゲーム「eFootball」(KONAMI)の特別インタビューに応じ、自身のプレイスタイルやサッカー日本代表について思いを語った。



【画像】リアルすぎてほぼ本物！ 新作に登場する日本代表メンバー

今月4日に同社の名作サッカーゲーム「ウイニングイレブン」から進化した、「eFootball」シリーズの最新作「eFootball Kick―Off!」が発売された。本田が「eFootball」となって以降、初めてシリーズ作品に登場したことを記念してインタビューが特集された。



自身のサッカーのプレースタイルについて「“溜め”を作るというところに特徴がある選手」と表現した本田。久々の登場となったゲーム内でも「ぜひ使った際にはうまく溜めてもらったり。でも溜めだけじゃなくワンタッチとかも好きなので、そのギャップをうまく使い分けてほしい」とプレーヤーの操作にリクエストも。



同ゲームで同じくアンバサダーを務める日本代表・久保建英については「タケ(久保)がこの大会でどれだけ活躍するかが、日本代表の結果を左右するので非常に期待している」と今W杯で最注目していることを告白。代表のエースという立場に「タケもそのプレッシャーを楽しんでいるんじゃないかな」と期待を寄せ、「最終的にはみんなの期待に応えられるように。まだ若いですから、もう一歩上のステージでやってほしい」とエールを送った。



日本代表全体の印象としては「初出場の選手のサプライズ的なパフォーマンスが上に上がっていくうえで必要不可欠」と話し、「そこ(サプライズ的な活躍)がなければ、なんとなくメンバーを見ても厳しい大会になりそうだなと見受けられます」と厳しい評価をした。日本の優勝確率については「10％以下ですよね。6～7％、いや5％」と話しながらも、「でも不可能はないのでね。極めて厳しい戦いになった2022年では大会ではものにしてきたので。それも今回は可能性あると思うのでね、サプライズというか」と話した。



本田のほかにもアルゼンチン代表のリオネル・メッシやスペイン代表のラミン・ヤマルなどのインタビューも公開されている。



（よろず～ニュース編集部）