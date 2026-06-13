「妊婦様」「子持ち様」……妊婦が叩かれるインターネット社会の先に待ち受ける、子どもが贅沢品になったディストピア社会

武田綾乃さん２年ぶりの新作となる『ここはこどものいない国』。本誌での全編掲載を記念して、齋藤明里さんとのスペシャル対談が実現！

「本物の赤ちゃんって、未知すぎて怖い」

「SNSでの妊婦バッシングって過剰すぎない？」

「東京って、子育てするにはキャパオーバーな都市」など、

200年後の日本を舞台にした本作を通して、鋭く切り込みます。

前編では５年ぶりの再会を果たしたお二人が、数年間歩みを振り返ります。

【撮影】椎野充

武田綾乃 （たけだ・あやの）

1992年京都府生まれ。第8回日本ラブストーリー大賞最終候補作に選ばれた『今日、きみと息をする。』が2013年に出版されデビュー。『響け！ユーフォニアム 北宇治高校吹奏楽部へようこそ』がテレビアニメ化され話題に。同シリーズは映画化、コミカライズなどもされ人気を博している。’20年に『愛されなくても別に』で第37回織田作之助賞の候補、’21年に同作で第42回吉川英治文学新人賞を受賞。漫画『花は咲く、修羅の如く』の原作を担当。その他の著作に、「君と漕ぐ」シリーズ、『石黒くんに春は来ない』『青い春を数えて』『その日、朱音は空を飛んだ』『どうぞ愛をお叫びください』『世界が青くなったら』『噓つきなふたり』『なんやかんや日記 京都と猫と本のこと』『可哀想な蠅』などがある。

齋藤明里 （さいとう・あかり）

1995年東京都生まれ。劇団「柿喰う客」所属。近年の主な出演作に、柿喰う客新作本公演2025『超音波』、舞台『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』など。2026年5月8日から10日まで、齋藤明里一人芝居『どくはく』が上演予定。女優として活動する一方で、登録者数15万人超えの読書系YouTubeチャンネル「ほんタメ」MCも務め、書評やエッセイの執筆など多岐にわたって活躍している。

５年ぶりの再会

──お二人は、「ほんタメ」の「１００の質問」動画以来、５年ぶりの再会ですよね。

武田 久しぶりにお会いできてよかったです。

齋藤 私もです。

武田 齋藤さんには『可哀想な蠅』で書評を書いていただいて。ちょっとずつご縁があって、ありがたく思っています。あれがもう３年前だと思うとびっくりです。

──武田さんは２年ぶりの新作ですね。

武田 小説以外の長期スパンの仕事を複数並行して受けているのと、娘も生まれて忙しくなってしまって。新刊は久しぶりになってしまいました。

齋藤 複数のお話を書いていると、内容を忘れちゃったりしませんか？

武田 正直、忘れています。キャラクターの名前とか全然覚えていなくて。Ｅｘｃｅｌで名前や呼び方の一覧表を作っているんですが、それを見て毎回思い出しています。

齋藤 お忙しい日々ですね。お子さんはおいくつですか？

武田 今、１歳半です。喋るようになってきました。昨日も、布団をテントみたいにしてほしいと言うので、腕をプルプルさせながら持ち上げて屋根を作りました。

──齋藤さんも、なんと「ほんタメ」が５周年ですね。おめでとうございます。

齋藤 そうなんですよ。武田さんに出演していただいたのは、本当に始めたての時で。気づいたらもう５年が経っていました。

武田 早い。

齋藤 びっくりですね。最近は、帯のお仕事とか、書評とか、文庫の解説とかも書かせていただいたりしています。

武田 解説、すごいですね。

齋藤 「ほんタメ」を始めた時にも、「女優」の肩書きに「ＹｏｕＴｕｂｅｒ」が増えたなと思っていたのですが、次はまた……。

武田 書評家も。

齋藤 いや、恐れ多くて、やっぱり書評家は名乗れないですね。ブックインフルエンサーとかの方がいいのかなと思っています。

武田 たしかに、齋藤さんらしい表現でしっくりきます。

齋藤 でも、「ほんタメ」でもブックインフルエンサーになりたい人、みたいな感じでやらせてもらっていて。ただの本好きお姉さんぐらいがちょうどいいかなって思っています。見てくださっている方にとって身近な、「この本おもしろいよ」って言ってくれる人ぐらいが。

純文学×エンタメの挑戦作

──武田綾乃さんの最新作『ここはこどものいない国』は、２００年先の日本を描いた作品です。子どもは工場生産するのが当たり前になった世界で、主人公の美奈子は少数派の自然妊娠によって生まれました。大人になって集落を出た美奈子は、ペットベイビー（通称ＰＢ）という、ずっと成長せずにかわいいままの愛玩赤ちゃんをつくっている会社で働きます。そこで出会ったのは、工場で生まれたにもかかわらず、妊娠している伊藤類という女性でした。

齋藤 シンプルに、すごく楽しかったです。これまでの武田さんの作品は、現代の私たちを書いてくれているイメージが強かったのですが、今回は２００年も先の未来が舞台。しかも、子どもが贅沢品になっている設定からして、ディストピアといいますか。その感じがすごく面白かったです。でもそんな世界でも、子どもを育てたい人と、逆に子どもはほしくない人がいて。それは、いまの私たちの時代と同じですよね。ディストピアの中でも、やっぱり書いてくれるのって私たちのことなんだ、という喜びがありました。

武田 そう言っていただけてありがたいです。実は、少し不安だったんですよ。もともと主人公の美奈子はもっとフラットな、あまり悩みのない人でした。そこから書き直して、主人公の芯が見えて、読者も共感しやすくなったと思います。２月初めに、そこからさらに加筆をしているんです。今回、齋藤さんには最新版のゲラ（校正刷り）を読んでいただきましたが、時間がなさすぎてテトリスみたいに直しているせいで、この対談時点だと私はまだ通しで読めていないんですよ。だから、筋がきちんと通っているかなって……。

齋藤 もちろん通っていました！（笑） でも、これまでの武田さん作品の突き抜ける爽快感のようなものが今回は少なくて。ある意味ぐちゃぐちゃしていますよね。読み応えが今までとちょっと違う感じ。出てくる登場人物が全員それぞれ悩んでいますし。一本の道ではなくて、こっちに逸れたり、あっちに行ったりを繰り返している感じが新しいなと思いました。

武田 純文学っぽい雰囲気を目指しました。構成はエンタメっぽくなりましたが。

齋藤 どうして純文学っぽさを目指そうと思ったんですか？

武田 甘いものを食べたら、辛いものを食べたい、みたいな感じですかね。このお話を書き始めたときはちょうど、エンタメ寄りのものばかりを書いていたんです。だから、ちょっとしっとりした、真面目な話を書きたかったんです。

妊婦叩きに感じた「フライング」

──そもそも、この作品の出発点はなんだったのでしょうか？

武田 そうですね……インターネットで子持ちや妊婦ってよく叩かれるじゃないですか。「好きで産んだんだろう」とか、「妊婦様」「子持ち様」とかって。でも、妊娠出産というのは、もちろん個人的な役割もありますが、社会に貢献する役割もあります。その役割に対して、ネットの炎上の過剰さが釣り合っていないと思っていて。じゃあ本当に、彼らが言う「お前の趣味で、好きで産んだんだろう」が成立する社会ってどういうところなんだろう？ と考えたのが始まりです。誰も子どもを産まなくても成立する、出産が本当に趣味になった世界で、それでも人間って子どもを産みたいのかな、という。でもきっと、産みたいと思う人は出てくるんですよね。産まない人が主流だとは思うんですけど。

──出産って大変ですもんね、絶対に。

武田 でも、たとえば今の世界で、急に「犬絶対禁止令」が発令されるとするじゃないですか。禁止されても犬って絶対飼いたいと思うんですよ、何人かは。隠れてでも。

齋藤 もう犬の可愛さを知ってるから。

武田 それと一緒で、どんな状況であれ赤ちゃんを産みたい人は、一定数はいるんじゃないか。でもそういう人に、人間は、社会はたぶん冷たいんじゃないか、と。まだ「出産が趣味」まで基盤が追いついていない社会なのに、ネットの妊婦バッシングは過剰すぎるというか、現実と乖離していると感じるんです。

赤ちゃんは、未知の生物だから怖い

──齋藤さんは、ＰＢがいる２００年後の世界に対してどう感じましたか？

齋藤 子どもというか、愛玩する対象があることによって、多くの人が穏やかな気持ちになるのであれば、それはとてもいい社会だと思いました。今で言うと「ぬい活」も近いですね。「ぬいママ」という言葉もあります。ぬいぐるみに我が子のように接して。

武田 バッグに入れて、一緒にお出かけして、みたいな。

齋藤 「ぬい活」も、かわいがって人に見せて、というのは、赤ちゃんと構造的に変わらないように感じます。ただ、それが人間に置き換わると、グロテスクなことに見えるんですよね。でも、ペットだって見せびらかしたりもするじゃないですか。

武田 そうですね。たとえば本物そっくりなトイプードルロボットが大流行したとして、「犬って吠えなくて大人しいのが普通」が常識になった社会で本物の犬を連れて歩いたら、「うるさいし、散歩でうんちもするとかありえないんだけど」と絶対に言われますよね。でも、これが現代の赤ん坊だと思います。ネットで見る赤ん坊は泣かないし、清潔だし、映像だし。本物を見た時に「なんじゃこいつ」と思う人の気持ちもわかるんですよ。かわいかったものがリアルになったら、まったく知らない生物だから。見知らぬものって、怖いですよね。

齋藤 それこそ私、ペットも飼ったことがほぼなくて。妹も弟もいないので、ちっちゃい子と触れあう機会もなかったんですよ。ペットを飼っている人は、よく街行く動物を見て「あ、かわいい！」ってすぐ触っていますけど、私はできなくて。「おお……」ってなっちゃう。ちびっこに優しく接することができる人とか、赤ちゃんを抱っこできる人とか、すごいな、と思うのと同時に、自分がそれをできるかというと、ずっと疑問は抱いていて。でも私、ぬいぐるみは大好きなんですよ。それは多分、動かないし、喋らないから。

武田 清潔ですしね、ザブーンって洗濯できて。

齋藤 そうなのかな、と思います。イメージと違う動きをするものって、自分にとってすごく怖いんですよね。部屋の中を走っている子どもとか、イレギュラーですごく怖い。しかも人間として対応しようとすると、言葉は通じないという。

武田 人間と思って接すると、まだ人間ではない……かも。私は、今は自分の子どもよりタコの方が賢いと思って接しています。タコって知能が高いから。タコに対して「お行儀よくご飯食べなさい」とか言わないじゃないですか。あげるしかない。大事には育てるけれど、まだ対等と思ってはいけないのかな。庇護対象だから。

なぜ公共の場を気にしてしまうのか？

──現代人は子どもを見る機会が少なすぎるのかもしれませんね。だからこそ、公共の場では子どもが気になってしまうのかも。

齋藤 最初のシーンもそうでしたね。泣いている赤ん坊を抱えた主人公がいて、周りの人から怒られたり、庇われたり。でも、あのシーンだけを読むと、今とそんなに変わらない。

武田 現代とね。話は変わりますが、東京に来て一番びっくりしたのが、電車が静かなことだったんですよ。関西、特に大阪寄りの電車では、もうぺちゃくちゃ賑やかで。

齋藤 たしかに関西に行くと、居酒屋で隣に座ったおじさんが話しかけてくれたりしますね。

武田 みんなおしゃべり。だから、あまり子どもの声とか気にしたことがなくて。でも、東京って基本的に静かだし、狭い。だからこそ、行動基準がすごく高くなっていると思うんです。関西に戻って感じましたが、東京って人の数に対して空間が狭すぎて。余裕がないから、どうしても潔癖空間になっちゃうんじゃないかな。すべてを効率化していくと、イレギュラーな存在ってノイズに感じちゃうじゃないですか。大都市の子育ての難しさって、それなのかなって。子どもを産み育てるにはキャパオーバーな世界で我々は生きていて、結局それが老若男女問わずみんなの生き辛さを加速させているような気がしていますね。

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武田綾乃『ここはこどものいない国』

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