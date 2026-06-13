佐久間大介、便利すぎるアイデア商品に大興奮 “新米ママ”峯岸みなみ＆岡田結実も「ええええ！すごい！」
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介とお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀がMCを務める、日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 後11：30）が、きょう13日に放送される。
【番組カット】“新米ママ”峯岸みなみ＆岡田結実も大興奮
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回は、いま子育て世代を中心に大ブームとなっている雑貨店「3COINS」を深掘りする。
全国に約380店舗展開し、キッチン用品やキッズアイテム、家電など、子育て世代の手助けとなるようなグッズを幅広くそろえている「3COINS」。SNSには、130万件以上のハッシュタグ投稿があり、100万回再生を超える商品紹介動画もあるなど、大ブームを巻き起こしているが、佐久間は「俺、あの3COINSの看板すらわかんない」「何が売っているのかもわかんない」とまさかの発言。
そんな佐久間とともに、魅力に迫るスタジオゲストには、3COINSに興味津々の“新米ママ”峯岸みなみ＆岡田結実が登場。おしつじさんには、3COINSに通い続けて25年になるという主婦ライター・まるやまひろこさんと、3COINSでついついアクセサリーを買ってしまうというお笑い芸人・やしろ優を迎える。
300円均一ブランドとしてスタートした3COINSだが、いまではその価格枠に縛られないアイデアとデザインの商品が数多く並び、中でも子育て世代にとって“かゆいところに手が届く”ような便利アイテムが多く販売されていることが人気の理由の一つ。
服のフード部分を乾きやすくする立体ハンガーや、一度でタオルを数枚干すことができる伸縮ハンガーなど、12もの種類があるハンガーや、トイレ周り・キッチン周りの画期的な商品など、数々の便利グッズに「え、これめっちゃ欲しいんだけど、めっちゃ欲しい」「ええええ！すごい！」と大興奮の様子をみせる一同。
3COINSの看板さえ知らなかった佐久間だったが、果たして数々の便利グッズの中から“推し”となる商品は見つかるのか。
【番組カット】“新米ママ”峯岸みなみ＆岡田結実も大興奮
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回は、いま子育て世代を中心に大ブームとなっている雑貨店「3COINS」を深掘りする。
そんな佐久間とともに、魅力に迫るスタジオゲストには、3COINSに興味津々の“新米ママ”峯岸みなみ＆岡田結実が登場。おしつじさんには、3COINSに通い続けて25年になるという主婦ライター・まるやまひろこさんと、3COINSでついついアクセサリーを買ってしまうというお笑い芸人・やしろ優を迎える。
300円均一ブランドとしてスタートした3COINSだが、いまではその価格枠に縛られないアイデアとデザインの商品が数多く並び、中でも子育て世代にとって“かゆいところに手が届く”ような便利アイテムが多く販売されていることが人気の理由の一つ。
服のフード部分を乾きやすくする立体ハンガーや、一度でタオルを数枚干すことができる伸縮ハンガーなど、12もの種類があるハンガーや、トイレ周り・キッチン周りの画期的な商品など、数々の便利グッズに「え、これめっちゃ欲しいんだけど、めっちゃ欲しい」「ええええ！すごい！」と大興奮の様子をみせる一同。
3COINSの看板さえ知らなかった佐久間だったが、果たして数々の便利グッズの中から“推し”となる商品は見つかるのか。