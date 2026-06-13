森保ジャパンに激震が走った。日本サッカー協会は１１日、Ｗ杯北中米３カ国大会に臨む日本代表のＭＦ遠藤航（３３）＝リバプール＝が、けがのためチームを離脱すると発表。代わりにＭＦ町野修斗（２６）＝ボルシアＭＧ＝が追加招集された。新主将にはＤＦ板倉滉（２９）＝アヤックス＝が就任する。遠藤は自身のＳＮＳで代表引退を電撃表明した。１４日（日本時間１５日）の１次リーグＦ組・オランダとの初戦が目前に迫る中、チームは大きく揺れ動いた。

突然の主将就任から数時間後、板倉ははっきりとした口調で決意表明した。「もちろんびっくりした。ただ、責任と覚悟を持って引き受けたので。日本代表のキャプテンとして、チームを勝たせられるようになりたい」。いつも以上に言葉に熱がこもった。

朝食後、森保監督から任命され受諾。直後、遠藤がチームメートの前に、あえて姿を見せていない状況を知っていたが「自分は行かないといけないと思った」と、練習前のわずかな時間の合間を縫って、主将の部屋を訪れた。言葉を交わし、遠藤から「応援してるぞ。みんなによろしく頼む」と思いを託された。

初戦を３日前に控えた中での緊急事態。少なからず、チームに動揺は生まれる。いきなりの大仕事となるが、日本代表の主将として歴代最多記録を持つ長谷部誠コーチ、前回カタール大会の主将で「サポートメンバー」の吉田麻也（ロサンゼルス・ギャラクシー）ら頼れる先輩がいる。この日も早速、長谷部コーチからアドバイスを受けたといい「恵まれているなと思う」と、気負いすぎず役割を全うしていく。

１０年の南アフリカ大会直前も、主将が中沢佑二から長谷部に変わった。当時を知る長友は「このショックを一丸にできる」と自信。「リバウンドメンタリティーをここで見せる。どんなにつらいときでもはい上がっていく底力をお見せする」と約束した。