日本代表ＭＦ遠藤航主将（３３）が離脱し、ＦＷ登録の町野修斗（２６）＝ボルシアＭＧ＝が登録された。

２大会連続の追加招集は、世界的に見ても異例中の異例だ。ＤＦ中山雄太の負傷により滑り込んだ２２年カタール大会に続き、町野がまたしても“ラストサムライ”としてチームに合流する。

後藤、塩貝の台頭を受けて無念の落選となっていたが、２５年は国内組で参加した東アジアＥ―１選手権を除く全活動に参加しており、限られた出場機会の中で２得点をマークしていた。１８５センチの高さがあり、強さと器用さ、献身性を持ち合わせている。前回大会は出番がなかった。あれから３年半。Ｗ杯デビューを目指す。

航空機の欠航で当初予定していた１２日の練習参加が不可能となり、オランダ戦前日の１３日の合流となるアクシデントに見舞われたが、こういった予測不能な事態への対応力を買われての選出でもある。遠藤の代わりに「背番号６」を背負うストライカーが主将の離脱に揺れる森保ジャパンを救う。（岡島 智哉）

◆町野 修斗（まちの・しゅうと）１９９９年９月３０日、三重・伊賀市出身。２６歳。大阪・履正社高を経て１８年に横浜Ｍ加入。Ｊ３北九州を経て２１年にＪ１湘南へ。２３年６月にドイツ２部キールへ完全移籍。２３―２４年シーズンに２部２位でチームは１部昇格。２４―２５年は１部で１１得点。２５年にボルシアＭＧへ完全移籍。日本代表としては２２年７月の東アジアＥ―１選手権でデビューし３得点と活躍。国際Ａマッチは１４試合５得点。血液型Ａ。１８５センチ、８１キロ。