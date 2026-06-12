サラリーキャップ導入を巡り選手会とMLB側が対立

巨額契約を結ぶスター選手の“当然の反応”に、ファンから総ツッコミが殺到している。メッツのフアン・ソト外野手が、MLB側が提案したサラリーキャップ導入案に対して反対の姿勢を示した。米メディアが報じると、自身が制度導入の要因のひとつとなっていることなどから、冷ややかな声が相次いだ。

米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」によると、メジャーリーグ側は次期労使協定（CBA）に向けた最初の提案として、2027年にサラリーキャップを2億4530万ドル（約393億7000万円）とする案などを提示した。ソトはメッツと7億6500万ドル（約1228億円）の契約を結んでおり、同年に5750万ドル（約92億3000万円）を受け取る予定となっている。同メディアによると、現状でもソトの年俸はメッツ総年俸の約16％を占めているが、仮に導入されれば、理論上はメッツのサラリーキャップ枠の20％超をソト1人が占める計算となる。

野球史上最高額の契約を持つソトは、導入案について「サラリーキャップを設けるのは正しくないと思う。今の野球界はあらゆる意味で最高の時期を迎えている。なぜ必要なんだ？」と同メディアに語った。選手会代表を務める同僚のデビッド・ピーターソン投手も「ばかげている」と同調し、ソトも同意したという。

現状の年俸高騰の象徴ともいえる存在の反対姿勢に、米ファンは冷ややかな反応を示している。「それって、アルコール依存症の人に『ビール減らしたい？』って聞くようなものだろ（笑）」「ワオ。最高額選手の1人がキャップを望まないと。誰が予想できた？」「地球上で最ももらいすぎのアスリートがサラリーキャップに反対なのは当然だろ」と厳しい声があがった。

ファンからの厳しいツッコミはさらに続き「そりゃソトはサラリーキャップを望まないだろ。自身がキャップを導入しなきゃいけない原因のひとつなんだから」「速報：MLBの所得上位1％選手が、金をもっと分配するべきだとは思ってないと判明。衝撃の展開だ」「異常な大型契約を結んでる選手たちに、この質問自体するべきじゃない」といった声が次々と寄せられた。

現行の労使協定は今年12月1日（日本時間2日）に失効する。MLB側は、今回こそサラリーキャップ導入を目指しているものの、選手会は当然の反対姿勢。ロックアウトの可能性も浮上している。（Full-Count編集部）