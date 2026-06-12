遺体は80代の妻か 夫もけがをして病院へ 別居の息子が遺体を発見し通報 長野・須坂市の集合住宅の一室で【長野】
12日午前、長野県須坂市の集合住宅で女性の遺体が見つかりました。
この部屋には80代の夫婦が住んでいて、警察は、夫が無理心中を図った可能性も視野に捜査しています。
中村柊斗記者
「現在、辺りには規制線が張られており、警察や鑑識が捜査を続けています」
12日午前10時半すぎ、須坂市墨坂南の集合住宅の一室で女性の遺体が見つかりました。
警察によりますと、この部屋には80代の夫婦が暮らしていて、遺体は80代の妻とみられ、何者かによって殺害された可能性があるということです。
遺体は別居している息子が見つけ、消防に通報しました。
80代の夫も、けがをした状態で現場にいて、長野市内の病院に搬送されました。搬送時、会話はできる状態だったということです。
午後2時すぎには、現場となった集合住宅の前にブルーシートが張られ、遺体が運び出されていました。
集合住宅に住む人は
「こわいですね、びっくりです」
警察によりますと、夫婦からトラブルなどの相談はなかったということです。
夫は自殺を図ったとみられていて、警察は、無理心中の可能性も視野に、遺体の身元の特定や死亡した経緯などを調べています。