「大多数の人間がこうなってほしくない時にそうなっちゃう」これが相場の現実。AI半導体バブル崩壊への懸念
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「田端大学 投資学部」が、「AI半導体バブルは崩壊するのか！？Anthropic、Open AIの上場が転換点か？」を公開した。動画では、AI半導体相場の現状と今後の展望について、独自の視点から持論を展開している。
動画の冒頭、「AI半導体相場の終わりをずっと待ってたんですが全て崩壊しそうで怖いのでやってきました」という意見に対し、発言者は「別に全て崩壊するとは思わんけどね」と一蹴。「スピード違反じゃないの？」と現在の相場状況を例え、「ちょっとサービスエリアで休憩っていうぐらいの調整に思えるけど」と分析した。全てが終わる可能性は常にあるとしつつも、致命的な崩壊には至らないとの見方を示している。
さらに、今後の市場を左右する転換点として、AnthropicとOpenAIの上場に言及。「アメリカ政府も含めて崩したくないって思いが業界全体であると思うんですけども」と述べ、巨大AI企業の上場を控える中で、市場を下支えしようとする政治的・業界的な思惑があると指摘した。一方で、「相場ってのは大多数の人間がこうなってほしくないっていう時にそうなっちゃうもんでもあるんでね」と語り、市場の不確実性への警戒も促している。
最後にはキオクシアの話題に触れ、「どうせなんかフルレバで買ってる貧乏モメチンが多いんだろ？」「そんな人たちは一回振り落とされた方がいいよ」と、過度なレバレッジをかける投資家に対して厳しい言葉を投げかけた。AI半導体バブルの行方が注目される中、市場の深層を突く鋭い分析と、投資家に対する警鐘が鳴らされた形だ。
動画の冒頭、「AI半導体相場の終わりをずっと待ってたんですが全て崩壊しそうで怖いのでやってきました」という意見に対し、発言者は「別に全て崩壊するとは思わんけどね」と一蹴。「スピード違反じゃないの？」と現在の相場状況を例え、「ちょっとサービスエリアで休憩っていうぐらいの調整に思えるけど」と分析した。全てが終わる可能性は常にあるとしつつも、致命的な崩壊には至らないとの見方を示している。
さらに、今後の市場を左右する転換点として、AnthropicとOpenAIの上場に言及。「アメリカ政府も含めて崩したくないって思いが業界全体であると思うんですけども」と述べ、巨大AI企業の上場を控える中で、市場を下支えしようとする政治的・業界的な思惑があると指摘した。一方で、「相場ってのは大多数の人間がこうなってほしくないっていう時にそうなっちゃうもんでもあるんでね」と語り、市場の不確実性への警戒も促している。
最後にはキオクシアの話題に触れ、「どうせなんかフルレバで買ってる貧乏モメチンが多いんだろ？」「そんな人たちは一回振り落とされた方がいいよ」と、過度なレバレッジをかける投資家に対して厳しい言葉を投げかけた。AI半導体バブルの行方が注目される中、市場の深層を突く鋭い分析と、投資家に対する警鐘が鳴らされた形だ。
YouTubeの動画内容
関連記事
「しょうもない半導体は下がってくる」田端信太郎が語るAI相場の現実と任天堂の行方
「一般株主の資産が燃やされている」東邦HDの買収防衛策は経営陣の保身か？不可解な導入の闇
「地獄まで一緒にやったるわ」Googleの12兆円増資が突きつけるAI軍拡競争の現実
チャンネル情報
「愛と誠のアクティビスト投資家」個人投資家の立場から、株式投資という最高にエキサイティングな知的ゲームの楽しみと喜び、そして苦しみと恐ろしさを動画で、喜怒哀楽を込めて熱弁していきます！