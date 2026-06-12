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「大多数の人間がこうなってほしくない時にそうなっちゃう」これが相場の現実。AI半導体バブル崩壊への懸念

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「田端大学 投資学部」が、「AI半導体バブルは崩壊するのか！？Anthropic、Open AIの上場が転換点か？」を公開した。動画では、AI半導体相場の現状と今後の展望について、独自の視点から持論を展開している。



動画の冒頭、「AI半導体相場の終わりをずっと待ってたんですが全て崩壊しそうで怖いのでやってきました」という意見に対し、発言者は「別に全て崩壊するとは思わんけどね」と一蹴。「スピード違反じゃないの？」と現在の相場状況を例え、「ちょっとサービスエリアで休憩っていうぐらいの調整に思えるけど」と分析した。全てが終わる可能性は常にあるとしつつも、致命的な崩壊には至らないとの見方を示している。



さらに、今後の市場を左右する転換点として、AnthropicとOpenAIの上場に言及。「アメリカ政府も含めて崩したくないって思いが業界全体であると思うんですけども」と述べ、巨大AI企業の上場を控える中で、市場を下支えしようとする政治的・業界的な思惑があると指摘した。一方で、「相場ってのは大多数の人間がこうなってほしくないっていう時にそうなっちゃうもんでもあるんでね」と語り、市場の不確実性への警戒も促している。



最後にはキオクシアの話題に触れ、「どうせなんかフルレバで買ってる貧乏モメチンが多いんだろ？」「そんな人たちは一回振り落とされた方がいいよ」と、過度なレバレッジをかける投資家に対して厳しい言葉を投げかけた。AI半導体バブルの行方が注目される中、市場の深層を突く鋭い分析と、投資家に対する警鐘が鳴らされた形だ。