『ぴちぴちピッチ』のお風呂アイテム「アワピッチャー」がギミック搭載で立体化
バンダイスピリッツは、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、テレビアニメ『マーメイドメロディー ぴちぴちピッチ』に登場する「アワピッチャー」を再現した「Special Memorize アワピッチャー」(4,950円)を発売する。6月12日16時より予約受付開始。発送は2026年12月。
「Special Memorize アワピッチャー」(4,950円)
「アワピッチャー」は、作中で七海るちあたちがお風呂で使用していたアイテム。大人向けなりきり玩具シリーズ「Special Memorize」より、クリア素材を使用した豪華仕様で立体化された。
本体サイズは全長約17cmで、劇中のサイズ感をイメージして再現。市販の液体ソープと水を入れ、ハンドルをくるくる回すことで泡を出せるギミックも搭載している。
(c)講談社・フリュー・テレビ愛知／ぴちぴちピッチ製作委員会
「Special Memorize アワピッチャー」(4,950円)
本体サイズは全長約17cmで、劇中のサイズ感をイメージして再現。市販の液体ソープと水を入れ、ハンドルをくるくる回すことで泡を出せるギミックも搭載している。
(c)講談社・フリュー・テレビ愛知／ぴちぴちピッチ製作委員会