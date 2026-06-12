初戦のオランダ戦を３日後に控え、主将のＭＦ遠藤航がケガのためＷ杯メンバーから離脱した。ＦＷ町野修斗が追加招集となり、新キャプテンはＤＦ板倉滉に決まった。キャプテン離脱という衝撃の知らせに代表メンバーはさまざまな反応を示した。

新主将に任命された板倉は「キャプテンが、ここでいなくなるのは、チームとしてもすごく痛い。もちろん彼自身が一番悔しいと思う。この（離脱という）決断を受け入れるのも、簡単なものではないと思う」と存在の大きさを吐露。さらに「たくさん会話ができたわけではないが、自分としては『責任を持って頑張ります』と（伝えた）。航くん自身も『応援してるよ』と言ってくれて、みんなによろしく頼む、という感じだった」と遠藤とのやりとりも明かした。

板倉からミーティングで伝えられた際に涙を流していたというＤＦ渡辺剛は「僕たちが涙を流していいのかわからないぐらい、航君が一番つらいと思う。航君にはＬＩＮＥしましたけど、やるしかない。あの人の気持ちを持ちながら、僕たちも戦わないといけない」と悲しみを乗り越えて戦う意思を示した。

ＭＦ久保建英は「個人としても、チームとしても、遠藤選手に助けられてばっかだったんで」と遠藤に感謝するとともに「残された選手でやっていくしかないと思うんで。特に切り替えるとかじゃなくて、そのままやるしかないかなと思います」と前を向いた。

ＤＦ長友佑都は「一緒に戦ってきた仲間が直前で離脱というのは、つらい。心が痛いですね」と素直は胸の内を明かした。

ＭＦ堂安律は「あいつらに（後を）託して良かったなと思ってもらえるような、結果で見せるしかない。覚悟を決めてやりたい」と決意を示した。

サポートメンバーとして帯同している前主将のＤＦ吉田麻也「ダメージはもちろんあります。ただ、航がいないパターンももちろん想定して戦ってきたと思うので、これで動揺せずに、しっかりとやるべきことに集中して初戦に挑むべきだと思います」と冷静に指摘していた。