【ナッシュビル（米テネシー州）１１日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】初戦のオランダ戦を３日後に控え、主将のＭＦ遠藤航がケガのためＷ杯メンバーから離脱した。ＦＷ町野修斗の追加招集も発表された。新しいキャプテンに決定したＤＦ板倉滉（アヤックス）が練習後に取材対応した。

板倉は「今朝、練習に行く前、そこで監督から話をあって、出発まで時間はなかったが、（遠藤）航くんのところに行かせてもらい、少し会話をした。（遠藤は）前回のＷ杯が終わってから、ここまで本当にチームを引っ張ってくれている存在。そのキャプテンが、ここでいなくなるのは、チームとしてもすごく痛い。もちろん彼自身が一番悔しいと思う。この（離脱という）決断を受け入れるのも、簡単なものではないと思う。たくさん会話ができたわけではないが、自分としては『責任を持って頑張ります』と（伝えた）。航くん自身も『応援してるよ』と言ってくれて、みんなによろしく頼む、という感じだった」と様子を明かした。

チームは１２日の練習後に第１戦オランダ戦が行われるダラスへ移動する予定となっている。