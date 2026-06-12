2日連続一粒万倍日！6/12は巳の日。13は牛の年・牛の月・牛の日のトリプル開運日

気づけば、2026年もまもなく半年が経過。そんな節目の6月。12日と13日は、2日続けてラッキーデーです。

一年の前半を振り返り、後半をより充実させるための絶好のタイミング。水晶玉子さんおすすめの開運アクションをご紹介します。

一年の前半を振り返り、後半に向けてリスタート！

6月は一年の折り返し地点。これまでにチャレンジしてきたこと、まだ手つかずの目標を見直すタイミングです。やりたいことをリストにしてみたり、新しい習慣を一つ始めてみるのもおすすめ。また、うまくいかなかったことはここで軌道修正し、再スタートを。

6月12＆13日は一粒万倍日！

12日は、いつもと違う選択が、思いがけない幸運を連れてくる

6月12日は「一粒万倍日」と「巳の日」が重なるラッキーデー。少し遠回りしていつもとは違う道を歩いたり、ふだんは降りない駅で途中下車してみたりして、小さな冒険を楽しむと運気が上昇。ふと目に留まったお店で、思いがけない掘り出し物に出会える予感も。

13日は、情熱が高まる日。だからこそ、冷静さも忘れずに

6月13日は午の年・午の月・午の日が重なり、「午」の持つ〈勢い〉が強力なパワーを発揮します。行動力が高まり、目標に向かって突き進める一方で、やる気がから回りしてしまうことも。頑張る気持ちは大切ですが、ときにはスピードをゆるめる時間をつくって。

ちょうど自分を見つめ直す絶好のチャンス。ぜひ、この2日間の運気を上手に活用してみて。

教えてくれたのは ……水晶玉子先生

©chihiro.

占術研究家。幼いころから占いに興味を持ち、東洋占星術、西洋占星術、タロットカードなど数々の占いを研究。幅広い知識に裏打ちされた占いで当たると評判になり、女性誌を中心に大活躍。オリエンタル占星術、フルーツフォーチュンなどのオリジナル占いでも知られる。『水晶玉子のオリエンタル占星術 幸運を呼ぶ365日メッセージつき 開運暦2026』（集英社）が発売中。



（『オレンジページ』2026年1月2日号より）