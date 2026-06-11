木村拓哉と工藤静香の長女として知られるCocomi。6月10日、都内でおこなわれた「LABUBU（ラブブ）」で知られる「THE MONSTERS」10周年記念展プレビューにて、「10年後の自分の自分」について「子育ても一段落して、また演奏活動に復帰していたらいいなと思います」と語った。2025年11月に熱愛が報じられた“お相手”、ひいては“結婚願望”を彷彿とさせる発言が話題を呼んだ。

「Cocomiさんは、2025年11月、男子バレーボール日本代表・小川智大選手との熱愛が『週刊文春』に報じられました。2人の交際は2年ほどで、Cocomiさんは東京、小川選手は大阪という遠距離で、愛を育んできたといいます。Cocomiさんが小川選手の自宅で3泊4日を過ごした様子も、同誌に目撃されています」（芸能担当記者）

Cocomiは、人気漫画『ハイキュー！』をきっかけにバレーボールにハマり、女子バレーボール日本代表・石川真佑（まゆ）選手などとも親交が深いことで知られている。小川選手とも、そうした“推し活”のなかで距離が縮まったようだ。

10日配信の『WEB女性自身』では、Cocomiは親しい友人との会話のなかで、2025年2月ごろ、彼との関係を聞かれ「え？ 順調だよ」と笑顔で語っていたと伝えられた。

実際、2人はいい関係性を築いているようだ。今年1月には、Cocomiが自身のInstagramにて、“匂わせ”と思しき投稿をアップしている。

「今年1月、Cocomiさんは大阪府の箕面公園内にある箕面滝を訪れています。《雪が降ってました。綺麗！寒いねーの顔です》と、滝の前でおちょぼ口になっている顔を披露していました。

箕面といえば、小川選手が所属するサントリーサンバーズ大阪の拠点があるエリアです。そのため、SNS上では『会いに来てたのかな』という指摘もあがっていました。練習で忙しいなか、少しでもデート気分を楽しめるよう、自然の多い箕面公園に2人で足を運んだのかもしれませんね」（同前）

小川選手は、6月1日、ポーランドのバレーボールクラブ・ルブリンに加入することが発表されている。小川選手が海外に拠点を移すことで、“超遠距離”恋愛になることも予想されるが、はたして2人の行く末は……。