木村多江、18歳長女についてテレビ初告白「離れて寂しい」“見た目”にも言及「全然似ていない」「外国人のように…」
【モデルプレス＝2026/06/11】女優の木村多江が、11日放送のテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』（毎週月〜金13時〜）に出演。18歳の長女について初告白した。
【写真】55歳女優「よく似てる」母親顔出しの幼少期ショット
司会の黒柳徹子から「実はテレビで初めて話して頂くんですけど、18歳になるお嬢さんがいらっしゃる」と話を振られた木村は「そうなんです。子供がいるのは隠しているわけではないんですけど、子供を守るということもあって話さなかったんです。けど、今日は徹子さんにお会いするから全部お話ししようと思って」とこれまで娘について語ってこなかった理由を明かした。
番組では長女はオーストラリアに留学中と紹介。木村は「離れて、寂しいです」としつつも「本人が15歳の時に高校に入ってしばらくしてから『やっぱりもっと英語を』と。英語は好きだったのである程度は喋れていたんですけど、自分でもっと英語力もネイティブになりたいし、上手になりたいということで」と長女の留学の経緯について触れた。また「オーストラリアでお金を稼いで起業したいので行かせてください」と長女から相談されたそうで木村は「『あ、そうなんだ』と思って。高校に入ったところだったんですけど、本人が行きたいならと思って」と背中を押したという。
現在、長女はオーストラリアに留学して3年目になると言及。「完全に見た目も外国人のように。私とも全然似ていないので。華やかな、派手な感じの人なので」と娘の容姿を細かく伝えた。他にも黒柳の口から木村の長女がタッチラグビーの西オーストラリア代表に選ばれたことが明かされると「オーストラリア自体がラグビーがすごく盛んなところで。たまたま授業でラグビーがあって、そのままやってたら西オーストラリア代表になって」と説明。「私よりも背も大きいし体も大きいので」と語っていた。
木村は、2005年6月に一般男性と結婚し、2008年2月に第1子となる女児を出産した。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
【写真】55歳女優「よく似てる」母親顔出しの幼少期ショット
◆木村多江、テレビで長女について初告白
司会の黒柳徹子から「実はテレビで初めて話して頂くんですけど、18歳になるお嬢さんがいらっしゃる」と話を振られた木村は「そうなんです。子供がいるのは隠しているわけではないんですけど、子供を守るということもあって話さなかったんです。けど、今日は徹子さんにお会いするから全部お話ししようと思って」とこれまで娘について語ってこなかった理由を明かした。
◆木村多江、長女の見た目は「全然似ていない」「華やかな、派手な感じの人」
現在、長女はオーストラリアに留学して3年目になると言及。「完全に見た目も外国人のように。私とも全然似ていないので。華やかな、派手な感じの人なので」と娘の容姿を細かく伝えた。他にも黒柳の口から木村の長女がタッチラグビーの西オーストラリア代表に選ばれたことが明かされると「オーストラリア自体がラグビーがすごく盛んなところで。たまたま授業でラグビーがあって、そのままやってたら西オーストラリア代表になって」と説明。「私よりも背も大きいし体も大きいので」と語っていた。
木村は、2005年6月に一般男性と結婚し、2008年2月に第1子となる女児を出産した。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】