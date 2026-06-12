「名探偵プリキュア！」キュアエクレールの正体は誰!? 候補者4人から推理＆投票キャンペーン開始／正体は7/19（日）第25話で明らかに
毎週日曜あさ8時30分から放送中の「名探偵プリキュア！」。第21話より、いよいよキュアエクレール編がスタート！
キービジュアルにも描かれているものの、謎に包まれたままだったキュアエクレール。ずっと誰がキュアエクレールか隠されてきたが、ついに7月19日（日）放送の第25話で正体が明らかになる。
キュアエクレールの候補者は、これまで作品の中でも活躍している4人のキャラクターたち。果たして誰がキュアエクレールに変身するのか…？ 6月21日（日）第21話〜7月12日（日）第24話にかけての全4話をじっくり観察して、みんなで一緒に推理しよう！
※BSS山陰放送では6月28日（日）第21話〜7月19日（日）第24話の全4話。
★候補者はこの4人…!!
帆羽くれあ（ほわ くれあ）
（CV：長谷川育美）
16歳の女の子
パティスリーチュチュのパティシエ
金田れい（かねだ れい）
（CV：Lynn）
15歳の女の子
私立まことみらい学園の生徒会長
来栖エリザ（くるす えりざ）
（CV：明智璃子）
17歳の女の子
現役高校生の新人ミステリー小説家
家入しるく（いえいり しるく）
（CV：村上奈津実）
16歳の女の子
今を時めく平成の大型新人俳優
★4人のキャラにフィーチャーしたお話を4週にわたって放送!!
・6月21日（日）#21 来栖エリザ回
・6月28日（日）#22 家入しるく回
・7月5日（日）#23 帆羽くれあ回
・7月12日（日）#24 金田れい回
・7月19日（日）#25 キュアエクレールの正体が判明…!!
※BSS山陰放送では6月28日（日）〜7月26日（日）の放送。
★推理して投票しよう!!
6月21日からは、本キャンペーンの特設サイトでの投票もスタート。さらに、全国8カ所のプリキュアオフィシャルストアやイベント会場には投票箱が設置され、その場で投票に参加すると「投票済証」のノベルティももらうことができる。
＜投票期間＞
2026年6月21日（日）AM8:00〜7月19日（日）AM8:00
＜投票方法＞
・公式HP特設サイト（1日1回投票可能）
https://www.toei-anim.co.jp/tv/precure/camp_cureeclair
・投票箱
投票箱は全国で8か所に設置！
投票に参加した証として、「投票済証」をノベルティとしてプレゼント♪
また、キュアエクレール投票企画を記念して、「名探偵プリキュア！」の公式LINEスタンプの発売も開始。名シーンや名セリフがたっぷり詰まった計40種のLINEスタンプとなっている。
https://line.me/S/sticker/34287933
キービジュアルにも描かれているものの、謎に包まれたままだったキュアエクレール。ずっと誰がキュアエクレールか隠されてきたが、ついに7月19日（日）放送の第25話で正体が明らかになる。
キュアエクレールの候補者は、これまで作品の中でも活躍している4人のキャラクターたち。果たして誰がキュアエクレールに変身するのか…？ 6月21日（日）第21話〜7月12日（日）第24話にかけての全4話をじっくり観察して、みんなで一緒に推理しよう！
※BSS山陰放送では6月28日（日）第21話〜7月19日（日）第24話の全4話。
★候補者はこの4人…!!
帆羽くれあ（ほわ くれあ）
（CV：長谷川育美）
16歳の女の子
パティスリーチュチュのパティシエ
金田れい（かねだ れい）
（CV：Lynn）
15歳の女の子
私立まことみらい学園の生徒会長
来栖エリザ（くるす えりざ）
（CV：明智璃子）
17歳の女の子
現役高校生の新人ミステリー小説家
家入しるく（いえいり しるく）
（CV：村上奈津実）
16歳の女の子
今を時めく平成の大型新人俳優
★4人のキャラにフィーチャーしたお話を4週にわたって放送!!
・6月21日（日）#21 来栖エリザ回
・6月28日（日）#22 家入しるく回
・7月5日（日）#23 帆羽くれあ回
・7月12日（日）#24 金田れい回
・7月19日（日）#25 キュアエクレールの正体が判明…!!
※BSS山陰放送では6月28日（日）〜7月26日（日）の放送。
★推理して投票しよう!!
6月21日からは、本キャンペーンの特設サイトでの投票もスタート。さらに、全国8カ所のプリキュアオフィシャルストアやイベント会場には投票箱が設置され、その場で投票に参加すると「投票済証」のノベルティももらうことができる。
＜投票期間＞
2026年6月21日（日）AM8:00〜7月19日（日）AM8:00
＜投票方法＞
・公式HP特設サイト（1日1回投票可能）
https://www.toei-anim.co.jp/tv/precure/camp_cureeclair
・投票箱
投票箱は全国で8か所に設置！
投票に参加した証として、「投票済証」をノベルティとしてプレゼント♪
また、キュアエクレール投票企画を記念して、「名探偵プリキュア！」の公式LINEスタンプの発売も開始。名シーンや名セリフがたっぷり詰まった計40種のLINEスタンプとなっている。
https://line.me/S/sticker/34287933