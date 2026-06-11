BIGBANG、20周年を記念したワールドツアー日本公演開催決定。約9年ぶり日本ツアーは4大ドームで
BIGBANGがデビュー20周年の今年、ワールドツアー＜BIGBANG 2026 WORLD TOUR＞を開催する。
2017年に開催された＜LAST DANCE TOUR＞以来、約9年ぶりとなるワールドツアー。8月のソウル公演を皮切りに、アジア・北米・ヨーロッパ・オセアニアなど世界各地19都市31公演を巡り、日本公演は11月27日（金）の大阪・京セラドーム大阪を皮切りに、愛知・バンテリンドーム ナゴヤ、東京・東京ドーム、福岡・みずほPayPayドーム福岡の全国4都市10公演が決定した。
先日リニューアルが発表された日本公式FANCLUB「BIGBANG GLOBAL OFFICIAL FANCLUB V.I.P (JP)」で、日本ツアーに関わる情報発信のチェックを。
＜BIGBANG 2026 WORLD TOUR＞
【大阪】
2026年11月27日(金) 京セラドーム大阪
2026年11月28日(土) 京セラドーム大阪
2026年11月29日(日) 京セラドーム大阪
【名古屋】
2026年12月5日(土) バンテリンドーム ナゴヤ
2026年12月6日(日) バンテリンドーム ナゴヤ
【東京】
2026年12月13日(日) 東京ドーム
2026年12月14日(月) 東京ドーム
2026年12月15日(火) 東京ドーム
【福岡】
2026年12月26日(土) みずほPayPayドーム福岡
2026年12月27日(日) みずほPayPayドーム福岡
関連リンク
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