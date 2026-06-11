第１子を出産したタレント・藤田ニコルが１１日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、自身を巡るネット上の声に反応した。

藤田は今月７日にＳＮＳで「無事に娘との生活も１か月を迎え、お宮参りも終えることができました」と報告。淡いピンクの着物姿で娘を抱っこし、柔らかな表情を浮かべたショットを公開。「すっかりママの顔になってる」と好意的な声が寄せられる中、Ｘでは「病気で子ども産めない人の気持ち」を考えたことがあるのか問いかけがあり、物議を醸す事態に。作家の乙武洋匡氏氏もＸで「みんな平気で自分の写真載せてるけど、手足ない人の気持ち考えたことありますか？……っていう世界線にしたいのか、、、」と疑問を呈すなど、ネットで様々な意見が寄せられていた。

そんな中、藤田はＸで「なんだかすごく私の事でＳＮＳが色んな意味で盛り上がってしまい、友人やファンの方が心配してくれてｄｍや連絡までしてくれたけど私はめちゃくちゃ元気だし子育てに夢中でＳＮＳにいる頻度も前より減ってるから傷ついたりもしてません」と近況を報告。

「大丈夫だよー！！」とつづり、ファンからは「その言葉、聞いて安心したよ」「お宮参りの写真あげただけで、何故あんなことになるのか不思議です」「体調に気を付け子育て頑張って下さい」「にこるんはそのままでええんや」などの声が上がっている。

藤田は２０２３年８月、約３年の交際期間を経て、俳優・稲葉友との結婚を発表。２５年１２月に第１子妊娠を発表し、今年５月１日に自身のインスタグラムで第１子出産を報告していた。