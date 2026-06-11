◆なぜ初心者は利益だけを見るの？ 妻の猛反対から学ぶ、投資で生き残るための絶対ルール

「人生詰んだ」と絶望する40歳、小遣い月1万5000円のしがないサラリーマン。重いローンと教育費、冷え切った家庭に居場所を失った彼が拾ったのは、89歳の現役トレーダー・シゲルさんの古びた手帳だった。投資歴70年“投資の神様”から授かる、お金と人生を劇的に変える究極の授業。“小説形式”でスラスラ読めてドンドンわかる話題の書『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』から、どん底からの逆転劇の投資ノウハウを凝縮して解説する。

株式投資の世界において、他人の華々しい成功譚はとても魅力的に響きます。「自分にもできるのではないか」と夢を抱くのは自然なことですが、いざ身近な家族にその思いを伝えた途端、厳しい現実に引き戻されるケースは少なくありません。

利益の「額」だけを見て相場に挑む危うさ

上記の文章は、ひょんなことから知り合った凄腕トレーダー・シゲルさんが「午前中だけで40万円稼いだ」という事実を知り、すっかり感化された夫が、妻に「自分も株を始めたい」と打ち明けるシーンです。

個人投資家が投資を始めるきっかけとして、「他人の大きな利益」に影響を受けることは珍しくありません。しかし、その利益の裏にある膨大な経験やリスク管理を見落とし、「自分もすぐに稼げるはずだ」という軽い気持ちで相場に足を踏み入れるのは、危険なサインです。

案の定、妻からは極めて現実的で厳しい言葉が飛んできます。

感情的な言葉に聞こえるかもしれませんが、投資のセオリーから言えば、この妻の指摘は正しいと言えます。

投資で安定して勝ち続けるための大前提は、「現在の貯蓄額と毎月の支出の把握」「将来のライフイベント（教育費など）を見据えた資金計画」、そして「相場に向き合う時間と労力の確保」です。これらが整理されていない状態、つまり「生活防衛資金」と「余剰資金」の区別がついていないまま見切り発車で投資を始めれば、冷静な判断ができず、最悪の場合は大切な生活費まで溶かしてしまいます。

「家族の猛反対」は、投資家にとって耳の痛い最初のストレステストです。この正当な指摘に反発するのではなく、まずは自らの家計を徹底的に見直し、明確な余剰資金と時間を捻出する。その堅実なプロセスが、リスクを適切に管理できる「生き残る投資家」へと成長するための、重要で確実なノウハウなのです。

※本稿は、『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』（ダイヤモンド社）をもとに編集したものです。