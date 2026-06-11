「かっこいいでしょ」長友佑都がW杯開幕直前に“特注ヘアバンド”を披露！新たなトレードマークになるか
2026年６月10日（日本時間11日）、北中米ワールドカップを戦う日本代表がベースキャンプ地のナッシュビルで練習を実施した。気温33℃、強い日差しが照りつける中、今日から本格的なトレーニングに臨んだ。
この日の主役は長友佑都だろう。日の丸と背番号の「５」が入ったヘアバンドを着けて登場。子供たちとの交流イベント限定かと思われたが、そのままヘアバンド姿でトレーニングにも参加した。
囲み取材に応じた長友は記者団にまず「カッコイイでしょ」とアピールしたあと、そのヘアバンドが特注であることを明かした。
「特注です。ここに来る前、日本でリクエストしました。着けるタイミングは全然考えていませんでしたが、ナッシュビルに入ってワールドカップの熱量と、もういよいよ感が出てきたんで、ちょっと気合いを入れて今日着けたという感じです」
実は当初、長友が考えていたのはヘアバンドではなくハチマキだった。
「ハチマキを着けて試合をしたいけど、できるか分からないので。ハチマキだと日焼け止めを塗って汗が出ると結構目が染みますが、ヘアバンドだとそれがなかった。かなり良かったです。感触良かったので、試合で着けて問題ないならやりたいですけどね」
そんな長友から「（ヘアバンド姿は）やばい長友みたいになってないですか？ 大丈夫？」と記者団に逆質問。「大丈夫です」との回答をもらうと、長友は笑みを浮かべた。
ワールドカップ開幕直前に披露した”特注ヘアバンド”。長友の新たなトレードマークが、W杯の舞台で注目を浴びるかもしれない。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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この日の主役は長友佑都だろう。日の丸と背番号の「５」が入ったヘアバンドを着けて登場。子供たちとの交流イベント限定かと思われたが、そのままヘアバンド姿でトレーニングにも参加した。
囲み取材に応じた長友は記者団にまず「カッコイイでしょ」とアピールしたあと、そのヘアバンドが特注であることを明かした。
実は当初、長友が考えていたのはヘアバンドではなくハチマキだった。
「ハチマキを着けて試合をしたいけど、できるか分からないので。ハチマキだと日焼け止めを塗って汗が出ると結構目が染みますが、ヘアバンドだとそれがなかった。かなり良かったです。感触良かったので、試合で着けて問題ないならやりたいですけどね」
そんな長友から「（ヘアバンド姿は）やばい長友みたいになってないですか？ 大丈夫？」と記者団に逆質問。「大丈夫です」との回答をもらうと、長友は笑みを浮かべた。
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