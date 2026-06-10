◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ロッテ４―１１中日（１０日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）

中日は、１２安打１１得点と打線が爆発。２４年７月１３日の阪神戦（バンテリンＤ）以来２年ぶりで、井上一樹監督が就任して以降は初めてとなる２ケタ得点で快勝した。連敗を３で止め、借金を１７とした。負ければ、自力優勝が消滅する可能性もある一戦で、ドラゴンズナインが意地を見せた。

初回から打線がつながった。５月２８日以来、今季２度目の２番に入った鵜飼の先制二塁打で、３戦ぶりの先制点を奪った。２死一、二塁から、今季初めて６番に入った細川が、１３打席ぶり安打となる２点二塁打。７番・石川昂も右越えの４号２ランで続いた。初回５得点も、２４年８月９日の巨人戦（バンテリン）以来、約２年ぶりだった。

２回には、サノーの中犠飛で６点目を挙げると、６―０の３回１死満塁。再び、鵜飼が１２７キロのスライダーを左翼席へたたき込む自身初のグランドスラムで、リードを広げた。自己最多となる５号を含む３安打５打点をマークした。

３回までに１０点の援護をもらった先発のドラフト２位・桜井頼之介投手は、自身最長の８回を９安打３失点と粘投した。４回１死で、山口に７号ソロを被弾。７回には、７番の代打・池田から４連打で２点を失ったが、味方の大量援護に恵まれ、今季２勝目をマークした。

１１―３の９回は、ドラフト３位の篠崎がマウンドへ。先頭の安田に中前打を許すと、高部にも一塁への内野安打と続かれ、無死一、二塁とピンチを背負った。宮崎を左飛、山崎を見逃し三振に仕留めたが、西川に高め直球を右前に運ばれて１点を失った。だが、最後は松川を右飛に抑えて、試合を締めくくった。