レイザーラモンHG、トラウマになった出来事 外国俳優の来日イベントで「SPにつまみ出されて」
お笑いコンビ・レイザーラモン（HG、RG）が10日、京都市内のTOHOシネマズ二条で行われた映画『Michael／マイケル』（12日公開）の先行上映会に登場した。
【イベント写真】HG、島田珠代、マイケル・ジャクソンの決めポーズは一緒だった
プライベートで映画館に行く機会について尋ねられたHGは「20年前、ある外国の俳優さんが来日した時に、映画館でのイベントに呼ばれて乱入したら、地獄のような空気になって。SPにつまみ出されて映画館がトラウマになって、映画館に行けないんです」と言い訳。「きょうでトラウマ払拭できるんじゃないかと思ってます！」と気合を入れていた。
対して、RGは「めちゃくちゃ映画館に行ってる」「毎回、ポップコーンの一番でかいやつ買っている」と告白した。
同劇場に京都で唯一導入されている「IMAXデジタルシアター」が、革新的な4Kレーザー投影システムと最新の12Chサウンドシステムを採用した「IMAXレーザー」にアップグレード。これを記念して映画『Michael／マイケル』上映会が実現した。
同作は、“キング・オブ・ポップ”＝マイケル・ジャクソンを描くストーリー。レイザーラモンの2人は、島田珠代の「パンティーテックス」を踊ると、キメポーズでHGは「このフィニッシュと俺のフォーは一緒なんですよ。マイケルの『THIS IS IT』も一緒なんです。3人一緒（笑）」と秘話。
マイケル・ジャクソンに詳しいRGは「『BAD』にのせてお茶の名前を言う、マイケル・“茶”クソンというネタをやっていて、『麒麟の部屋』という深夜番組でやったら、すごい受けて。その後、全国区の番組でやったら、草なぎ君が『めっちゃいいじゃん、このネタ』って言ってくれて。釜山コメディフェスティバルでやったら、『BAD』でめっちゃ盛り上がった。『BAD』は俺を助けてくれた」と明かした。
【イベント写真】HG、島田珠代、マイケル・ジャクソンの決めポーズは一緒だった
プライベートで映画館に行く機会について尋ねられたHGは「20年前、ある外国の俳優さんが来日した時に、映画館でのイベントに呼ばれて乱入したら、地獄のような空気になって。SPにつまみ出されて映画館がトラウマになって、映画館に行けないんです」と言い訳。「きょうでトラウマ払拭できるんじゃないかと思ってます！」と気合を入れていた。
同劇場に京都で唯一導入されている「IMAXデジタルシアター」が、革新的な4Kレーザー投影システムと最新の12Chサウンドシステムを採用した「IMAXレーザー」にアップグレード。これを記念して映画『Michael／マイケル』上映会が実現した。
同作は、“キング・オブ・ポップ”＝マイケル・ジャクソンを描くストーリー。レイザーラモンの2人は、島田珠代の「パンティーテックス」を踊ると、キメポーズでHGは「このフィニッシュと俺のフォーは一緒なんですよ。マイケルの『THIS IS IT』も一緒なんです。3人一緒（笑）」と秘話。
マイケル・ジャクソンに詳しいRGは「『BAD』にのせてお茶の名前を言う、マイケル・“茶”クソンというネタをやっていて、『麒麟の部屋』という深夜番組でやったら、すごい受けて。その後、全国区の番組でやったら、草なぎ君が『めっちゃいいじゃん、このネタ』って言ってくれて。釜山コメディフェスティバルでやったら、『BAD』でめっちゃ盛り上がった。『BAD』は俺を助けてくれた」と明かした。