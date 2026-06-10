コムドットやまと、“グッズ酷似”指摘受けTXT＆ヨンジュンファンに謝罪「流石にパクりすぎました」
【モデルプレス＝2026/06/10】5人組動画クリエイター・コムドットのやまとが6月10日までに自身のInstagramストーリーズを更新。グッズが酷似しているとの指摘を受け、謝罪した。
【写真】コムドットやまと、“酷似”話題のグッズ
やまとは同月9日、手のひらサイズの人形の写真をアップ。風船ガムを膨らませたデザインの人形に対し、ネット上では5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）・YEONJUN（ヨンジュン）のグッズに似ているとの声が上がった。
これを受け、やまとは10日に「TXTとYEONJUNのファンの皆さん不快な思いをさせてしまって申し訳無かったです」と謝罪。「流石にパクりすぎました 速攻で作り直します」とし「丁寧に教えてくれた皆さん本当に本当にありがとうございました」「8／17〜8／23に向けて改めて気持ち引き締めて尽力します」とつづっている。（modelpress編集部）
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【写真】コムドットやまと、“酷似”話題のグッズ
◆コムドットやまと、グッズ写真投稿
やまとは同月9日、手のひらサイズの人形の写真をアップ。風船ガムを膨らませたデザインの人形に対し、ネット上では5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）・YEONJUN（ヨンジュン）のグッズに似ているとの声が上がった。
◆コムドットやまと、謝罪
これを受け、やまとは10日に「TXTとYEONJUNのファンの皆さん不快な思いをさせてしまって申し訳無かったです」と謝罪。「流石にパクりすぎました 速攻で作り直します」とし「丁寧に教えてくれた皆さん本当に本当にありがとうございました」「8／17〜8／23に向けて改めて気持ち引き締めて尽力します」とつづっている。（modelpress編集部）
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