〈「無料占い」に申し込んでLINE登録した途端、「あなたは呪われている」と豹変…悪質占い師が狙う“情弱リスト”を使った“営業手法”〉から続く

街の片隅にぽつんと座る、昔ながらの「易者」。金儲けとは無縁そうに見える彼らだが、実は背後に巨大な組織的詐欺が隠されているケースもあるのだとか。いったいどういうことなのか。

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業界の内部を知るまねまね氏の著書『占い師ぶっちゃけ話』（清談社Publico）の一部を抜粋。占い師を隠れ蓑にした詐欺師が起こした悪徳事件のあらましを紹介する。



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町中に佇む占い師の本当にヤバい正体

多額の被害が出ているのは、投資や株に関する詐欺だけではありません。実は、街中の歩道の端にぽつんと座っている、金儲けとは無縁そうな冴えない占い師。彼らによって、深刻な被害が生じているケースがあるのです。

歩道の隅に小さな丸椅子とテーブルを置き、細い木の棒をじゃらじゃらと鳴らして占う、どこか時代遅れにも見える占い師。

彼らは、古代中国の書物で五経の一つ、易経に基づく占いを行う「易者」と呼ばれる占い師です。

最近ではその姿もずいぶん減り、漫画やドラマでは見たことがあっても、実物を目にしたことがない人は多いかもしれません。仮に見かけても、彼らが積極的に通行人へ声をかけることはないので、存在に気づかないまま通り過ぎてしまう人も少なくないでしょう。

なぜなら、彼らには最初から狙っているターゲットがいるからです。そのターゲットが通る場所を選び、「その人」が目の前を通った瞬間に声をかけるのです。

「あなた、死相が出ていますよ」

ほとんどの人は不審に思って無視するでしょう。

けれども、ターゲットは振り向いてしまいます。なぜなら、そのときの彼らは、占いにでもすがらなければやっていられないほどの大きな悩みを抱えているからです。

「あなた、死相が出ていますよ」と声をかけられ…

ここから、実際に私が人から聞いたあるケースを紹介しましょう。

その女性には夫と息子がいて、幸せに暮らしていました。しかしあるとき、息子が重い病気にかかったことで、幸せな日々は一変します。治療は思うようにいかず、病院と自宅を往復する日々。先の見えない不安に、心身ともに追い詰められていきました。

ある日、疲れ果てた状態で自宅へ向かって歩いているとき、易者に声をかけられます。

「何かありましたか？ あなた、死相が出ていますよ」

普段なら怪しいと無視できたでしょうが、不安と看病の日々に疲れ果て誰かに思いを吐き出したかった女性は、つい立ち止まってしまいます。

易者は「お代はいらないから」と言い、占いを始めました。そして、その占いは驚くほど当たっていました。

最初は警戒していた女性も、いくつもの事柄を言い当てられるうちに「この人は本物かもしれない」と思い始めます。

やがて女性は、すがるような気持ちで息子の病気について相談しました。すると易者は、重々しく首を振り、こう言いました。

「申し訳ない。私はただの占い師だから、病気を治してあげることはできない……」

女性は「やっぱりだめか」と肩を落とします。

しかし、易者は次にこのようなことを言ってきたのです。

「私には無理だが、知り合いにすごい祈禱師の先生がいる。彼なら運気の流れを変えて、お子さんの病気を治せるかもしれない」

そう告げられた女性は、藁にもすがる思いで紹介してくれるよう頼み込みました。

「人気の方だから連絡がつくかわからないが……」

易者と連絡先を交換した女性は、祈るような気持ちで返事を待ちました。その頃にはすっかり易者の言葉を信じ込み、祈禱師の存在にも疑いを持たなくなっていました。

言われるがまま500万円を支払ったが当然病気は治らなかった

それからしばらく経ったある日、易者から「祈禱師に会える」と連絡が入ります。女性は易者と二人で祈禱師の元を訪ねました。

「私の力ならお子さんを守れます。祈禱を行い、邪気を払いましょう」

提示された費用は500万円。通常なら払えるわけない金額。でも、病院での治療がうまくいっていない今、頼れるのはその祈禱しかありません。女性は「子どもの命が助かるなら……」と500万円を支払ってしまいました。

祈禱師は2時間以上、汗だくになって必死に祈禱を続けました。その姿を見ながら、女性は「これでよくなるはず」と信じ切っていました。けれども、当然病気が治ることはありませんでした。

幸い、息子さんはその後、数年をかけて回復したそうです。言うまでもなく、祈禱の成果ではなく、病院での治療の結果です。やがて女性は冷静さを取り戻し、自分が騙されていたことに気づきました。

集めた情報を悪用して弱者を食い物にするシステム

実は、こうした被害はこの件だけにとどまりません。同様の被害が日本各地で起こっています。つまり、この「街中の易者」が入り口となり、「祈禱師」につなぎ、高額な祈禱料を支払わせるという一連の流れは、組織的に作られたものなのです。

では、入り口となる易者は、どのようにしてターゲットを見つけているのでしょうか。

実は、彼らが属している団体は、易経をもとにした日本で最も古い占い流派の一つです。

知名度の高い流派なので、本や開運グッズなどを目にしたことがある人も多いかもしれません。大安や仏滅といった「六曜」を日本に広めたともいわれています。

この団体は占いの流派の一つですが、その流派を名乗る団体は全国各地にあります。過去には、この団体の名前を使った宗教法人が業務停止命令を受けたこともありました。

今回の高額祈禱被害の裏には、そんな古くからある占いの団体や、その周辺にいる情報提供者がいると考えられます。

驚くべきことに、その団体の信者は全国各地の病院や不動産業者などにスタッフとして紛れ込んでいるといわれています。そして、彼らが個人情報を団体側に流すことで、「祈禱料を払うほど深刻な悩みを抱えた人」が事前に選別されているのです。

信者からは住所などの情報も共有されます。易者はターゲットが日常的に通る道に占い屋を構え、偶然を装って声をかけます。信者たちから得た情報を使ってホットリーディングを行い、「なぜそこまでわかるのか」と相手に思わせ、信用をつかみます。

十分に信頼関係が築かれたところで、易者は誠実さを装いながら、同じ団体に属する祈禱師へと引き継ぎます。こうして高額祈禱が売り込まれていくのです。

しかし、この被害の恐ろしさは、高額祈禱の売り込みだけで終わりません。

もしその後、最悪の結果になったら、祈禱師は意外にも被害者の自宅へ出向き、誠心誠意、謝罪するのだそうです。そして涙ながらにこう懺悔するのです。

「本当に申し訳ない。もっと早く出会えていれば、私の力で救えたかもしれなかったのに！」

わが子の死に憔悴し切っている親を心配するフリをして、彼らはその後も関係を続けようとします。もちろん、ここで騙されたことに気づき被害を訴える親もいますが、一部の人はその後も関係を続けてしまいます。彼らも抜群の嗅覚で、その後も利用価値があるかを見極めていくのです。

その結果、彼ら彼女らは祈禱師にますます依存し、やがて団体の信者へと変わってしまうのです。

そう、この団体の本当の狙いは、高額祈禱だけではありません。お金と情報を集めてくれる「信者」を増やすことなのです。

過去には、病気の子どもを持つ親に高額祈禱を契約させたケースや、水子供養をすれば病気が治ると持ちかけたケースが何度も裁判に発展していますが、そうした人生の深刻な局面にいる人々の弱みに付け込むやり口は、本当に悪質としか言いようがありません。

（まねまね／Webオリジナル（外部転載））