【速報】皇族数確保へ「立法府の総意」を決定　「結婚後の女性皇族身分保持」と「旧宮家男系男子の養子縁組」が柱

皇族の数の確保策をめぐり、衆参両院の議長らと国会の各党派による全体会議が10日開かれ、女性皇族が結婚した後も皇族の身分を保持する案と、戦後に皇族でなくなった旧宮家の男系男子を養子に迎える案の2つについて「了」とすることを柱とした衆参正副議長のとりまとめ案を「立法府の総意」を決定した。

会議で立憲民主党など一部の野党は旧宮家の男系男子の養子案について賛成しなかったが、議席にして大きな割合を占める各党の賛成により、「立法府の総意」とすることになった。

衆参両院の議長は、この立法府の総意を高市総理大臣に伝達し、政府に対し早期の法案化を求める。

今回の皇族数確保策の中で、女性皇族が結婚した後も皇族の身分を保持する案については、夫と子どもの身分をどうするかで意見の対立があり、この点についての結論を見送った。

旧皇族の男系男子を養子に迎える案については、「いわゆる旧11宮家の子孫を対象にし具体的な制度設計を行う」とした上で、「本人の意思を考慮した養子の年齢」「養子自身は皇位継承資格をもたない」など、慎重な制度設計を求めた。

皇位継承のあり方については、「今上陛下から秋篠宮皇嗣殿下、次世代の悠仁親王殿下という皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないことについては、立法府としてもこれを確認する」とした上で、改正後の皇室典範等による皇族数の確保の状況等を踏まえ安定的な皇位継承を確保するための方策について引き続き検討することを附帯決議で確認する方針を盛り込んだ。