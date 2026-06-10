「ラブ注入」で大ブレイクした楽しんご、「予約3か月待ち」現在の活動。当時はCM12本、月収300万円超えも
「ラブ注入」のフレーズで一世を風靡し、2011年の「ユーキャン新語・流行語大賞」でトップテン入りした楽しんご氏。
強烈な印象を残す独特のオネエキャラでテレビを席巻した一方、近年はSNSでの発言がたびたび話題になることもある。
では、本人はいま何を主戦場にしているのか。久々に直撃すると、意外な現在地が見えてきた。
◆「ラブ注入」ヒットでCM12本、月収300万円超えだった
――テレビで大ブレイクした当時は、どんな感覚だったのでしょうか。
楽しんご：芸能は「楽しそうだしやってみるか」くらいの感じだったので、あんなにウケると思わなくてびっくりしました。
本業はマッサージだったので、芸能の仕事は副業くらいの気分でしたね。10代の頃から整体師として働いていて、整体の先生のところで3年間修行した後に20代で自分のお店をもっていました。
――そもそも、どんなきっかけで芸能界に入ったんですか？
楽しんご：20歳の頃から俳優としても活動していて、その後『笑っていいとも！』（フジテレビ系）に整体師として出演したんです。そこでキャラがウケて、そこからお笑い芸人の活動を本格的に始めました。
それから島田紳助さんの番組に呼んでもらったり、当時『エンタの神様』が流行っていたからオーディションにノリで行ったら受かっちゃったりして。
当時はネタもギャグもないから普段通りに喋っていただけなんですけど、面白がってもらえたんですよね。
――芸能の仕事の忙しさのピークはどのくらい続いたんですか？
楽しんご：忙しかったのは2008年から2013年くらいですかね。特に「ラブ注入」がヒットしてから1年半くらいは、テレビ、ラジオ、営業がずっと入っていて、ほとんど休みがなかったです。
――それだけ忙しいと収入も増えたんじゃないでしょうか。
楽しんご：CMも12本くらいやって、月に300万円くらい入っていた時期もありました。でも忙しすぎて使う暇がないんですよ。通帳はお母さんが管理してくれていたんですけど、毎月大金が入るからお母さんのほうがびっくりしていましたね（笑）。
――普通の整体師から一気にスターになったことで、そのギャップは感じましたか？
楽しんご：売れると狂うっていうのはあるんだなと思いました。どこに行ってもVIP扱いで、ご飯もお酒もタダ。
あれだけチヤホヤされると天狗にもなっちゃうし、感覚が狂う人がいるのもうなずけます。
でも僕はマッサージがあったからまだ正気を保てていたんだと思います。手に職があるのは大きかったですね。
◆現在の主戦場はプライベートサロン
――’19年に吉本興業を退社した後は、整体師としての活動がメインになっているそうですね。
楽しんご：今は自分のプライベートサロンが中心です。30分5万円〜でやらせてもらっています。ありがたいことに常に3か月先まで予約は埋まってますよ。
――特に評判がいい施術はあるんですか？
楽しんご：睾丸マッサージです！僕、いま日本で一番睾丸を揉んでる人だと思います！
――公私混同、していませんか？
楽しんご：「仕事で触れるじゃん！」って。
冗談ですって（笑）。ちゃんと勉強して資格を取りました。ジャップカサイというタイの伝統的な施術で、睾丸やその周辺のオイルマッサージが好評です。
施術後に男性機能の回復を実感したり、体調が良くなったという声をたくさんいただいています。不妊治療をなさってるご夫婦が来て、旦那さんに施術したら、実際に奥様が懐妊されたこともありました。
――安心しました、ちゃんと効果が期待できるんですね。
楽しんご：イケメンだったらちょっと長めに施術しちゃったりしてね（笑）。
――えっ……、やっぱり？
強烈な印象を残す独特のオネエキャラでテレビを席巻した一方、近年はSNSでの発言がたびたび話題になることもある。
では、本人はいま何を主戦場にしているのか。久々に直撃すると、意外な現在地が見えてきた。
◆「ラブ注入」ヒットでCM12本、月収300万円超えだった
――テレビで大ブレイクした当時は、どんな感覚だったのでしょうか。
本業はマッサージだったので、芸能の仕事は副業くらいの気分でしたね。10代の頃から整体師として働いていて、整体の先生のところで3年間修行した後に20代で自分のお店をもっていました。
――そもそも、どんなきっかけで芸能界に入ったんですか？
楽しんご：20歳の頃から俳優としても活動していて、その後『笑っていいとも！』（フジテレビ系）に整体師として出演したんです。そこでキャラがウケて、そこからお笑い芸人の活動を本格的に始めました。
それから島田紳助さんの番組に呼んでもらったり、当時『エンタの神様』が流行っていたからオーディションにノリで行ったら受かっちゃったりして。
当時はネタもギャグもないから普段通りに喋っていただけなんですけど、面白がってもらえたんですよね。
――芸能の仕事の忙しさのピークはどのくらい続いたんですか？
楽しんご：忙しかったのは2008年から2013年くらいですかね。特に「ラブ注入」がヒットしてから1年半くらいは、テレビ、ラジオ、営業がずっと入っていて、ほとんど休みがなかったです。
――それだけ忙しいと収入も増えたんじゃないでしょうか。
楽しんご：CMも12本くらいやって、月に300万円くらい入っていた時期もありました。でも忙しすぎて使う暇がないんですよ。通帳はお母さんが管理してくれていたんですけど、毎月大金が入るからお母さんのほうがびっくりしていましたね（笑）。
――普通の整体師から一気にスターになったことで、そのギャップは感じましたか？
楽しんご：売れると狂うっていうのはあるんだなと思いました。どこに行ってもVIP扱いで、ご飯もお酒もタダ。
あれだけチヤホヤされると天狗にもなっちゃうし、感覚が狂う人がいるのもうなずけます。
でも僕はマッサージがあったからまだ正気を保てていたんだと思います。手に職があるのは大きかったですね。
◆現在の主戦場はプライベートサロン
――’19年に吉本興業を退社した後は、整体師としての活動がメインになっているそうですね。
楽しんご：今は自分のプライベートサロンが中心です。30分5万円〜でやらせてもらっています。ありがたいことに常に3か月先まで予約は埋まってますよ。
――特に評判がいい施術はあるんですか？
楽しんご：睾丸マッサージです！僕、いま日本で一番睾丸を揉んでる人だと思います！
――公私混同、していませんか？
楽しんご：「仕事で触れるじゃん！」って。
冗談ですって（笑）。ちゃんと勉強して資格を取りました。ジャップカサイというタイの伝統的な施術で、睾丸やその周辺のオイルマッサージが好評です。
施術後に男性機能の回復を実感したり、体調が良くなったという声をたくさんいただいています。不妊治療をなさってるご夫婦が来て、旦那さんに施術したら、実際に奥様が懐妊されたこともありました。
――安心しました、ちゃんと効果が期待できるんですね。
楽しんご：イケメンだったらちょっと長めに施術しちゃったりしてね（笑）。
――えっ……、やっぱり？