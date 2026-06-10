小倉優子、40代のリアルな悩み告白「どんどん体重が増えていく」 試行錯誤の末にたどり着いた“太らないルーティン”に反響
3児の母・タレントの小倉優子（42）が、10日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。体重が増加したため、食生活を見直したことを報告し、体重の安定につながった“太らないルーティン”を紹介した。
【動画】「簡単に痩せないしすぐ太る」小倉優子が試行錯誤の末にたどり着いた“太らないルーティン”
小倉は「3キロ体重が増えたので、食生活を見直しました」と題した動画で、1日の食事内容を披露。まず朝ご飯は、数種類のフルーツにゆで卵にカフェオレ。ゆで卵はタンパク質豊富で髪に良いという。
お昼にもゆで卵と、豆乳、手巻き寿司やおにぎりを食べていることを紹介。「朝と（忙しい）昼を軽めにして、おやつも食べて、夜はしっかり普通に食べていたら体重が増えなくなって、安定し始めました」と説明し、「本当は夜ご飯が軽い方がいいのはわかっているんですけど」と話し、育児や仕事、学業に多忙な生活を送る小倉には難しいと語っていた。
朝昼軽め、夜をしっかり食べる食生活にしたところ「今は47キロ台で安定しているので、カップラーメンも食べるし、チートデーとかもあります」と明かし、1日1個のおやつを楽しみに過ごしているという。
小倉は「あまり太りにくいと思っていたんですけど」「45キロが気がついたら48キロになっていて」「本当40代になってどんどん体重が増えていく。簡単に痩せないしすぐ太る」「試行錯誤しながらやっていきたいと思いますが、とりあえず今の食生活をしたら安定して太らなくなりました」と自身の食生活について語った。
この動画に、コメント欄には「朝ご飯だけでも真似してみようかな〜」「すっぴんのゆうこりん、めちゃくちゃかわいい」「ゆうこりん、本当に偉い。だからずっと綺麗で可愛いんだ」「１日１個のアイスが楽しみな所、一緒で嬉しい」「食事は大事ですよね」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【動画】「簡単に痩せないしすぐ太る」小倉優子が試行錯誤の末にたどり着いた“太らないルーティン”
小倉は「3キロ体重が増えたので、食生活を見直しました」と題した動画で、1日の食事内容を披露。まず朝ご飯は、数種類のフルーツにゆで卵にカフェオレ。ゆで卵はタンパク質豊富で髪に良いという。
朝昼軽め、夜をしっかり食べる食生活にしたところ「今は47キロ台で安定しているので、カップラーメンも食べるし、チートデーとかもあります」と明かし、1日1個のおやつを楽しみに過ごしているという。
小倉は「あまり太りにくいと思っていたんですけど」「45キロが気がついたら48キロになっていて」「本当40代になってどんどん体重が増えていく。簡単に痩せないしすぐ太る」「試行錯誤しながらやっていきたいと思いますが、とりあえず今の食生活をしたら安定して太らなくなりました」と自身の食生活について語った。
この動画に、コメント欄には「朝ご飯だけでも真似してみようかな〜」「すっぴんのゆうこりん、めちゃくちゃかわいい」「ゆうこりん、本当に偉い。だからずっと綺麗で可愛いんだ」「１日１個のアイスが楽しみな所、一緒で嬉しい」「食事は大事ですよね」などと、さまざまな反響が寄せられている。