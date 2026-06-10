中国のSNS・小紅書（RED）で5日、日本企業のある広告が投稿され、話題になっている。

投稿者は「生活の中の日本は中国人を嫌っていない？」と題し、新幹線内で見かけた矢崎グループの広告の写真をアップ。「特に目を引いたのは、中国の仏山支社の従業員の写真が使われていたこと。そしてそこには大きく『世界とともにある企業、社会から必要とされる企業』との言葉が記されていた。最近、日本国内で中国に関するポジティブな内容の広告を目にする機会はあまり多くないように感じる」とつづった。 写真は小紅書より



その上で、「この広告を見てふと、実際の生活の中では中国人を標的にした（嫌がらせなどの）行為はあまり見ないなと思った。私の行動範囲が狭いだけかもしれないが」と言及。そして、この問題について日本の友人と話し合い、2人が出した結論として「日本は実はやみくもに中国人を嫌っているわけではなく、ルールを守らなかったり、迷惑をかけたり、自分勝手なルールを作ったりする中国人を嫌っている」と説明した。

投稿者は最後に、「振り返って、ネット上では中国でも日本でも、『情報の壁』や『キーボード越しの攻撃』、極端なナショナリズムなどが存在している」との感想も記した。

この投稿に、中国のネットユーザーからは「中国人を標的にした行為、結構あるぞ」「正直言って、そのルールを守っていない日本人もたくさんいるけどな」「ルールを守らない中国人が嫌いというが、ルールを守っているかどうかの基準は彼らの主観でしかない。街なかで歩きながらちょっと水を飲んだり、普通の音量で中国語を話しているだけでも（日本人なら言われないが）迷惑と言われる」「中国を嫌うというか、彼らは白人以外の外国人を見下しているだけ」「ヤフコメを見れば日本人の中国に対する考えがよく分かる」といった声が上がった。

また、「日本はルールが多い社会。誰もが自律的にルールを守る中でうまく生活している人もいるが、こうした社会は寛容さや自由さに欠け、うまく適応できない人も少なくない。その結果として、自殺率が高い」と指摘するコメントも見られた。

一方で、「友好的な人もいるよ。お店の店員さんの接客はみんな丁寧だし」「私は日本に8回行ってるけど、毎回、素晴らしい経験をしている」との声や、「世界とはそういうものだ。たとえば、中国人はインド人に対して汚い、ルールを守らないといった固定観念を抱いている。でも、現実のインド人の中にはそうではない人もたくさんいる。いずれにせよ、個人の行動が外国人にとってのその国の印象を形作ることになる」との意見も見られた。

さらに、「わざわざ口に出したりはしないけど、相手へのイメージというものはある。でも、実際に接してみたら中国人も日本人もいい人が多い」「どの国にも少数の熱狂的な民族主義者がいる。中日両国の大多数の人は相手に友好的だよ」「現実世界では対立は小さい。でも、それがテレビの中では10倍に拡大され、ネットの中では100倍に膨れ上がる」「（日本も中国も）どっちも同じ。威勢がいいのはネットの中だけ」といったコメントも寄せられた。（翻訳・編集/北田）