【Nintendo Direct 2026.6.9】 6月9日23時～ 配信開始

配信番組「Nintendo Direct 2026.6.9」にて、Nintendo Switch 2用「KINGDOM HEARTS Collection」が発表された。

Switch2版「キングダム ハーツ -HD 1.5+2.5 リミックス-」、「キングダム ハーツ HD 2.8 ファイナル チャプター プロローグ」、「キングダム ハーツIII + Re Mind」の3作が発売決定。Switch2上でネイティブに動作するほか、Switchでリリースされたクラウド版からのセーブデータ移行にも対応している。

また、3タイトルをセットにした「KINGDOM HEARTS Collection［I~III］」もラインナップ。それぞれ10月8日に発売予定となっている。

【KINGDOM HEARTS Collection [I~III] [Nintendo Direct 2026.6.9]】【Nintendo Direct 2026.6.9】