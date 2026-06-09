『ゼルダの伝説』時のオカリナ、リメイク2026年に発売決定 【ニンダイ】
大人気ゲーム『ゼルダの伝説 時のオカリナ』のリメイクが、2026年に発売されることが決定した。本日9日に配信された『ニンテンドーダイレクト』内で発表された。
【動画】公開された『ゼルダの伝説 時のオカリナ』リメイクの映像
『ゼルダの伝説 時のオカリナ』は、1998年11月21日に任天堂より発売されたNINTENDO 64（N64）用アクションアドベンチャーゲーム、アクションRPG。
神々の子孫が住むと言われる地、ハイラルを舞台に、コキリの森に住むコキリ族の少年リンク（＝プレイヤー）が、『デクの樹』が残した『森の精霊石』を手に、ハイリア族の都・ハイラル城へ向かい、同じ年頃の王女・ゼルダ姫と出会う。
ハイラルの危機を察知していた彼女は、聖地への入り口を知っていると言う。しかしそこへ入るには、神殿の石盤に三つの精霊石をはめ込み、王家の秘宝『時のオカリナ』によってあるメロディーを奏でなければならなかった。リンクは残る精霊石を探しに、さらなる冒険の旅へとその第一歩を踏み出すストーリー。
『ゼルダの伝説』は、1986年の第一作『ゼルダの伝説』以来、40年にわたりシリーズ作が発売されているアクションアドベンチャーゲーム。主人公・リンクとなり、フィールドやダンジョンに隠された謎を解き、冒険を進めていく。ハイラルを舞台に紡がれてきたさまざまな時代の物語であり、ゼルダ姫、ガノンドロフとのトライフォースを巡る宿命を描いたリンクの英雄譚となっている。
【動画】公開された『ゼルダの伝説 時のオカリナ』リメイクの映像
『ゼルダの伝説 時のオカリナ』は、1998年11月21日に任天堂より発売されたNINTENDO 64（N64）用アクションアドベンチャーゲーム、アクションRPG。
神々の子孫が住むと言われる地、ハイラルを舞台に、コキリの森に住むコキリ族の少年リンク（＝プレイヤー）が、『デクの樹』が残した『森の精霊石』を手に、ハイリア族の都・ハイラル城へ向かい、同じ年頃の王女・ゼルダ姫と出会う。
『ゼルダの伝説』は、1986年の第一作『ゼルダの伝説』以来、40年にわたりシリーズ作が発売されているアクションアドベンチャーゲーム。主人公・リンクとなり、フィールドやダンジョンに隠された謎を解き、冒険を進めていく。ハイラルを舞台に紡がれてきたさまざまな時代の物語であり、ゼルダ姫、ガノンドロフとのトライフォースを巡る宿命を描いたリンクの英雄譚となっている。