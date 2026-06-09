この先14日(日)までは晴れ間が広がる、真夏日に迫る暑さのところも【これからの天気(6月9日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
10日(水)は、各地とも天気が回復する見込みです。
◆警報・注意報
現在、上越の各地に濃霧注意報が発表されています。
◆6月10日(水)の天気
・上越地方
朝のうちは、濃い霧の出るところがあるでしょう。
車の運転など十分にご注意ください。
日中は、各地で晴れて過ごしやすい陽気になりそうです。
・中越地方
山沿いでは朝晩は雲がかかるところがありますが、日中は各地で日差しが届くでしょう。
最高気温は22℃前後の予想で、今日よりやや高くなりそうです。
・長岡市と三条市周辺
朝から青空が広がるところが多く、夜にかけて天気のくずれはないでしょう。
昼間の気温は21～23℃の予想で、北よりの風が吹くため涼しく感じられそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
朝のうちは雲が広がるところがありますが、日中はよく晴れるでしょう。
最高気温は22℃前後の予想で、5月中旬並みになりそうです。
・下越：村上市から聖籠町
朝は雲の多い天気ですが、次第に晴れてくる見込みです。
昼間の気温は21℃前後で、快適な陽気になりそうです。
◆風と波
風は、比較的穏やかでしょう。
波の高さは、上越・下越・佐渡ではじめ1mの予想です。
◆週間予報
この先、14日(日)までは晴れ間が広がるでしょう。
日中は気温が上がり、真夏日に迫る暑さのところもありそうです。
一方、来週15日(月)と16日(火)は雨予報に変わる可能性があります。最新の天気予報に注意をしてください。
来週は、本格的な雨のシーズンに入りそうです。今週の晴れ間を使って備えを進めてください。
10日(水)は、各地とも天気が回復する見込みです。
◆警報・注意報
現在、上越の各地に濃霧注意報が発表されています。
◆6月10日(水)の天気
・上越地方
朝のうちは、濃い霧の出るところがあるでしょう。
車の運転など十分にご注意ください。
日中は、各地で晴れて過ごしやすい陽気になりそうです。
・中越地方
山沿いでは朝晩は雲がかかるところがありますが、日中は各地で日差しが届くでしょう。
最高気温は22℃前後の予想で、今日よりやや高くなりそうです。
・長岡市と三条市周辺
朝から青空が広がるところが多く、夜にかけて天気のくずれはないでしょう。
昼間の気温は21～23℃の予想で、北よりの風が吹くため涼しく感じられそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
朝のうちは雲が広がるところがありますが、日中はよく晴れるでしょう。
最高気温は22℃前後の予想で、5月中旬並みになりそうです。
・下越：村上市から聖籠町
朝は雲の多い天気ですが、次第に晴れてくる見込みです。
昼間の気温は21℃前後で、快適な陽気になりそうです。
◆風と波
風は、比較的穏やかでしょう。
波の高さは、上越・下越・佐渡ではじめ1mの予想です。
◆週間予報
この先、14日(日)までは晴れ間が広がるでしょう。
日中は気温が上がり、真夏日に迫る暑さのところもありそうです。
一方、来週15日(月)と16日(火)は雨予報に変わる可能性があります。最新の天気予報に注意をしてください。
来週は、本格的な雨のシーズンに入りそうです。今週の晴れ間を使って備えを進めてください。