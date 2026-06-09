英俳優アンソニー・ヘッドさんが死去した。72歳だった。家族によると、最期は家族に囲まれる中、肺炎の合併症により静かに息を引き取ったという。



【写真】コーベン氏も2ショットでヘッドさんを追悼

声明は娘で俳優のエミリー・ヘッドとデイジー・ヘッドが発表した。「私たちにとって父の娘であることは、これまでもこれからも誇りであり特権です。そして父と彼の仕事が多くの人々に与えた影響を間近で見てこられたことを光栄に思います。彼が関わった作品のファンや友人、共演者たちにどれほど惜しまれる存在かを私たちは知っています。彼は仕事を心から愛し、素晴らしい作品と才能ある人々と共に働けたことを常に幸運だと感じていました」とコメント。さらに「私たちの悲しみは計り知れませんが、父の遺したものは作品とそれを愛する観客の中で生き続けると信じています」とした。



Netflixで2020年に配信されたドラマ「ザ・ストレンジャー」の原作者ハーラン・コーベン氏もインスタに2ショットを掲載して追悼。「彼は魅力的で博識で、ユーモアがあり、率直で親しみやすく、そしてとてつもなく才能にあふれていました。彼が足を踏み入れた場所には、喜びと温かさ、輝きと驚きが満ち溢れていました。『ザ・ストレンジャー』のキャストとスタッフ全員がトニーを慕っていました。あなたを友人と呼べたことは光栄でした。私たちは皆、深い悲しみに暮れています」とつづった。



ロンドン・カムデン出身のヘッドさんは、ロンドン音楽演劇アカデミーで学び、舞台「ロッキー・ホラー・ショー」でのフランクンフルター博士役などで頭角を現した。1980年代にはネスカフェのCMで英国中に知られる存在となる。1997年からはドラマ「バフィー ～恋する十字架～」でルパート・ジャイルズ役を演じ、主人公の指導者として作品の中心的人物に。その後も「マーリン」のウーサー王や「リトル・ブリテン」の首相役など幅広く活躍。近年は「テッド・ラッソ：破天荒コーチがゆく」で実業家ルパート・マニオンを演じ、新世代のファンも獲得していた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）