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ゴルフの飛距離が伸びない原因は“下半身”だった？ココリコ遠藤章造が体感した飛距離向上の理由とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体 角田紀臣(つのだ のりおみ)」が、「【ゴルフ】飛距離が伸びない原因は下半身にあった!?施術後の結果がヤバい…【ココリコ遠藤章造さん】」と題した動画を公開した。動画では、関節ケアの第一人者である角田紀臣氏が、お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造氏をゲストに迎え、全身の関節整体によってゴルフの飛距離アップを目指す様子が収められている。



遠藤氏の「飛距離が伸びない」という悩みを解決すべく、下半身を中心とした全身の機能改善がスタート。角田氏はまず、ふくらはぎの筋膜リリースを行い、外に開き気味だった脛腓関節を正しい位置へと押し込んでいく。その後も背骨の歪み、肩の「筋硬結」、首のバランスなどを次々と調整。背中の施術ではパキパキと大きな音が鳴り響く場面もあったが、遠藤氏が「後半ちょっと寝てました」と語るほどリラックスした状態で進行した。



角田氏は、関節を整えて可動域を広げることで「今までと同じ脱力感でもエネルギーが乗るから飛距離も出る」と解説。さらに、パフォーマンス向上には筋力だけでなく「神経の促通が大事」であると述べ、本来の運動機能を正しく使えるようにするメカニズムを力説した。



施術後に行われたシミュレーションゴルフでの飛距離計測では、見事な結果が叩き出された。施術前の平均飛距離は216ヤードだった遠藤氏だが、計測では平均228ヤードに達し、最大230ヤード超えも記録。インパクト時の音も明確に変わり、遠藤氏は「使えちゃってるから振れますね」と驚きを隠せない様子を見せた。関節アプローチの絶大な効果と、体のポテンシャルを引き出すヒントが詰まった必見の内容となっている。