KONAMIの人気サッカーゲーム「eFootball」が9日、同作のアンバサダーを務めるサッカー・アルゼンチン代表のリオネル・メッシや、日本代表・久保建英が登場する新CMを公開した。



【画像】スペイン、日本、ブラジルのエースが一つの画面に！感慨深いカット

新CM公開を記念して、久保とメッシの特別インタビューも公開された。久保は前回のW杯カタール大会(2022年)から成長した自身の能力を問われると「この4年間で足を速くするトレーニングに取り組んで、結果として4年前よりも足がかなり速くなったかなっていう実感があります」と明かした。



今回のW杯で史上最多となる6大会連続の出場が期待されるメッシは、現在のサッカー日本代表について言及。「日本代表は長年にわたってどんな相手に対しても戦い抜くチームであることを証明してきた」と評価し、「独自の哲学と戦術を持ってスタイルが確立されているチームだと思うよ。日本代表は打ち負かすのが難しいチームだし、最後まで戦い抜き、間違いなく重要な目標を達成するだろうね」と今大会でも好位置につけることを予想している。また「もちろん、何事にも言えることだけど、サッカーは何が起こるか分からないものだからね」としながらも、「でも今言えることはこのチームが難しい相手だということだね」と改めて高評価していた。



同作は同社の名作サッカーゲーム「ウイニングイレブン」から進化したゲームタイトル。各国の代表選手や世界中のクラブが収録され、現役スター選手から誰もが知るレジェンドまで多彩な選手たちが登場する。



新CMでは、11日から開幕するサッカーW杯北中米3カ国大会の開催に合わせて同作アンバサダーを務めるメッシ、久保が登場。ブラジル代表のネイマール、スペイン代表のラミン・ヤマルも登場し、代表のエース4人一挙に出演する豪華な内容となっている。



（よろず～ニュース編集部）