くら寿司は、アニメ「呪術廻戦」とコラボしたオリジナルグッズプレゼントキャンペーン第3弾を6月12日より開催する。

くら寿司では、アニメ「呪術廻戦」の5周年を記念したコラボキャンペーンを5月15日より実施している。今回、6月12日より新たにスタートする「プレゼントキャンペーン」第3弾の景品「ラバーコースター」がメディア向けにお披露目された。

また、同日より期間限定で販売されるダウンタウン浜田さんとのコラボ商品「浜ちゃん愛しの酸辣湯ポテト」や、「サーモンと肉」フェア商品の先行試食会も実施されたので、本稿にてあわせて紹介する。

□くら寿司×アニメ「呪術廻戦」コラボキャンペーンのページ

くら寿司×「呪術廻戦」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン第3弾

開催期間：6月12日～無くなり次第終了

景品：ラバーコースター（全4種）/合計先着30万名限定

6月12日より、くら寿司にて3,000円のお会計ごとに「呪術廻戦」のオリジナルグッズがもらえるプレゼントキャンペーンが実施されている。プレゼントキャンペーンは計3回にわたって開催。今回は6月12日よりスタートする第3弾の景品となる「ラバーコースター」の実物がお披露目された。

ラバーコースターは全部で4種が用意されており、主人公の虎杖悠仁をはじめとするキャラクターたちがデフォルメ姿でかわいくデザインされている。

種類は好きなものが選べるが、数には限りがあるため、目当ての推しキャラデザインがある場合は早めに対象店舗へ行くことをオススメする。

【ラバーコースター】

虎杖悠仁・釘崎野薔薇

伏黒恵・五条悟

五条悟・夏油傑

乙骨憂太・狗巻棘

デフォルメキャラがかわいい！ コレクションアイテムとしてはもちろん、普段使いでも活躍してくれそうなグッズになっている

「サーモンと肉」フェア/浜ちゃん愛しの酸辣湯ポテト

販売期間：6月12日～

くら寿司では「呪術廻戦」とのコラボキャンペーン期間中、様々なフェアが同時開催される。今回は、くら寿司で人気の「熟成中とろ(一貫)」が3日間限定で特別価格の110円で販売されるほか、「アトランティック 生サーモン（一貫）」、「北海道 サーモン」、「国産牛のロッシーニ風 黒トリュフソース（一貫）」が提供される「サーモンと肉」フェアが6月12日より期間限定で開催される。

さらに、同日より、ダウンタウン浜田さん主催の音楽フェス「ごぶごぶフェスティバル 2026」で完売したコラボ商品「浜ちゃん愛しの酸辣湯ポテト」が期間限定で登場。浜田さんの好物“ポテト”と“酸辣湯”を組み合わせ、ポテトに酸辣湯味のシーズニングをふりかけて食べる新商品となっており、「くら寿司店長浜ちゃん限定ブロマイドカード」付き（全6種）で提供される。

これらのメニューも「ビッくらポン!」やコラボプレゼントキャンペーンの対象となっており、特別なメニューを堪能しつつキャンペーンも楽しめるという、とてもお得な気分が味わえる。ぜひこの機会にくら寿司へ足を運んでみてはいかがだろうか。

【フェア/期間限定商品（一部）】

熟成中とろ(一貫) 価格：110円 販売期間：6月12日～6月14日

アトランティック 生サーモン（一貫） 価格：160円 販売期間：6月12日～6月21日

北海道 サーモン 価格：270円 販売期間：6月12日～6月21日

国産牛のロッシーニ風 黒トリュフソース（一貫） 価格：380円 販売期間：販売中～6月21日

浜ちゃん愛しの酸辣湯ポテト 価格：500円 販売期間：6月12日～7月5日

酸辣湯味のシーズニング。国産玄米黒酢を使用した「粉末米黒酢」が味の決め手とのこと。黒胡椒・白胡椒の刺激がプラスされており、スパイシーでクセになる味わいに

「くら寿司店長浜ちゃん限定ブロマイドカード」付き。カードは全6種で、そのうち1種はレアカードが用意されているそうだ。レアは今回撮影ができなかったので、ぜひ自身で確かめてみてほしい

こちらはカードの裏面

大阪発祥の企業が異色のコラボ。くら寿司×BIO-RAL

商品名：くら寿司限定アソート（シャインマスカット・いちごグミ/ぶどう・みかんグミ）

販売期間：6月10日～ 無くなり次第終了

価格：230円～ ※店舗により価格は異なる

くら寿司と、スーパーマーケット「ライフ」のプライベートブランド「BIO-RAL（ビオラル）」とのコラボ商品が6月10日より販売中。

くら寿司は全ての食材において、化学調味料・人工甘味料・合成着色料・人工保存料を一切使用しておらず、カラダにやさしい素材や製法、健康や自然志向にあわせた商品を展開する「BIO-RAL」と共通の思いがあることから、今回のコラボが実現したとのこと。

コラボ商品の第一弾として、四大添加物無添加のグミが、“無添加の日”にちなみ、6月10日より全国のくら寿司で販売されている。

コラボ商品は回転レーンから手に取れるほか、タッチパネルからも注文可能。また、くら寿司ネット通販からも購入できるので、気になった方はぜひチェックしてみてほしい。

□ら寿司ネット通販のページ

【くら寿司×BIO-RALコラボ商品】

左がぶどう・みかんグミ、右がシャインマスカット・いちごグミ。価格は各230円～

くら寿司店舗の回転レーンから手に取れるほか、タッチパネルからも注文できる。くら寿司ネット通販からも購入可能だ

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会