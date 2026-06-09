先月31日に活動を終了した嵐の相葉雅紀（43）が映画「4アウト―もう一度、プレイボール―」（監督稲垣壮洋、11月6日公開）で主演する。

「世界身体障害者野球大会（WDB）」第1回大会実行委員長の長嶋茂雄氏が推薦文を書いた、平山讓氏の小説が原作。身体障がい者野球チーム「東京ブルーサンダース」の創設に関する実話を基にした作品。4年ぶり映画主演の相葉は、社会人野球を戦力外となり、障がい者野球チーム監督として全国身体障害者野球大会で日本一を目指す役だ。

野球は小学生からプレーし、18年夏の高校野球ではテレビ朝日系「熱闘甲子園」スペシャルナビゲーターも務めるなど今も縁深い。

昨年11月7日から、嵐のラストツアー開幕約1カ月前の今年2月15日まで群馬県内と都内で撮影。相葉はクランクインに向けて共演者とともに練習を重ねた。元メジャーリーガー井口資仁氏（51）らからノックの指導を受け、モデルとなった「…サンダース」とも練習を積んだ。

出演者には、実際に障がい者野球の選手もいるといい「アスリートのように体が動く方ばかりなので、遠慮なくノックを打たせてもらいました」と一球一球に思いを込めて、役に臨んだ。「撮影が進むごとにチームの結束力、チームワークがどんどん良くなっていきました」と手応え。「試合のシーンでは撮影するのが困難なカットも、チームのみんなで乗り越えてつくりました。完成した作品を楽しみにしていただけたらうれしい」と期待感をあおった。 （糸賀 日向子）