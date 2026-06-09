◆報知新聞社後援 第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽１回戦 国際武道大３―５東日本国際大（８日・神宮）

逸材の実力を見定めるスカウトたちの眼差しは熱く、多忙な中にも喜びが感じられる。

大学日本一を決める戦い「第７５回全日本大学野球選手権記念大会」が９日、神宮と東京ドームで開幕した。初日のこの日、行われたのは神宮３試合、東京ドーム４試合の計７試合。普段は全国各地の担当エリア内を駆け巡るスカウトたちも、大会序盤は東京に集結し、担当外も含めてドラフト対象選手のクロスチェックを行う。この日はせわしく両球場を行き来する姿が見られた。

各リーグの王者が集う大会ゆえに、攻防はハイレベル。その中で日頃から培った技術を発揮できるか。高校野球なら甲子園大会、社会人野球なら都市対抗大会と同様、重圧のかかる全国の舞台でのパフォーマンスは、評価に直結する。

直近６大会の表彰選手を見れば、

【１９年】明大・森下暢仁（広島）

【２１年】慶大・正木智也（ソフトバンク）、増居翔太（ヤクルト）、渡部遼人（オリックス）

【２２年】亜大・田中幹也（中日）、上武大・進藤勇也（日本ハム）

【２３年】青学大・常広羽也斗（広島）、明大・小島大河（西武）

【２４年】青学大・佐々木泰（広島）、早大・吉納翼（楽天）

【２５年】東北福祉大・桜井頼之介（中日）

と、そうそうたる顔ぶれが並ぶ。熱戦から、未来を切り拓くきっかけをつかんできたことが分かる。

高校時代、一度は失意のどん底にあったこの男にも、スカウトたちの熱視線が注がれた。東日本国際大の黒田義信外野手。九州国際大付ではプロ注目の好打者として鳴らし、侍ジャパン高校日本代表にも選出された。プロ志望届を提出したが、惜しくも指名漏れ。進学後、フィジカル面でも着実に力をつけ、再びドラフトで注目されるに至った。

この日は０−３で迎えた５回１死満塁、中犠飛で反撃ムードを演出すると、同点の７回１死一塁では右翼線二塁打。神宮の杜で躍動した。

その姿をまぶたに焼き付けていたのが、日本ハムの栗山英樹ＣＢＯ（６５）だ。コメントを求めると、こう言葉を紡いでくれた。

「投げたり打ったり、走ったり。そういう姿がいいよね。技術はもちろんなんだけど、野球に対する思いって、姿に出るから。野球に対する向き合い方がいいなって。将来、楽しみです」

メモを取りながら、思った。野球界はデータサイエンスの時代である。あらゆるパフォーマンスが数値化され、各球団ともチーム強化に役立てている。分析を重ね、蓄積された数字は説得力を持ち、決断の大きな根拠になり得る。

それでも−。

野球は生身の人間による営みであり、闘いだ。チームへの献身的な姿勢や、劣勢でも下を向かずにファイティングポーズを取れるかは、数値化されない。ビデオ動画では判断できない。

スカウト陣はそういった部分も見極めるため、強烈な太陽光線や雨風を受け、朝から晩まで野球場のプラスチック椅子に腰掛けて、目を光らせている。

人を見いだし、世に出す。価値ある仕事である。

試合後、黒田に聞いてみた。秋のドラフト会議への思いは、いかがですか？

「一番はチームです。この東日本国際大というチームで、どう勝っていくかが一番大切だと思っています。それに準じて、自分の個人の成績がついてくる。自分はそういう思いでやっていきたいと考えています」

“野球に対する向き合い方”が魅力的な若者にまた一人、出会えた。熱闘を通じて、今年はどんなドラマが生まれるのだろう。喜びを胸に報じていきたい。（編集委員・加藤弘士）