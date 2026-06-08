日大三高吹奏楽部が特別演奏企画を実施

■日本ハム 7ー1 ヤクルト（7日・神宮）

7日に神宮球場で行われたヤクルト-日本ハムは「明治神宮外苑創建100年記念 JINGU STADIUM DAY」として行われた。この日は学生特別応援企画として、日大三高吹奏楽部が特別演奏企画を実施。試合はヤクルトが1-7で敗れたが、「感動して涙出てくるね」「東京音頭いつもと違っていいね?」などと話題を呼んだ。

試合前から盛り上げた。日大三高の吹奏楽部はグラウンド内でオリジナルメドレーを演奏。同校OBのヤクルト・廣澤優投手、日本ハム・横尾俊建打撃コーチ、山崎福也投手も聞き入っていた。

5回表終了後には外野スタンドからオリジナルメドレー、7回表終了時にはラッキーセブン東京音頭、8回表終了時にはSing the Swallows Anthemを演奏。ファンからも大歓声と拍手が降り注がれた。

SNS上には「素晴らしい演奏をありがとう」「綺麗な音色でした」「ブラスバンドの音色が心に沁みるね」「やっぱり強豪校の演奏は迫力あるねぇ！」「日大三高の吹奏楽部は素晴らしい」「日大三高の東京音頭めっちゃいい」「私設応援団に何人かスカウトしてみては」といった声が。普段とは違った球場の盛り上がりとなった。（Full-Count編集部）