名作アニメの空気感をまとった、全編手描きアニメスタイルの新作アドベンチャーゲームが登場します。

アドベンチャーゲーム「Vivarium」（ビバリウム）が、2027年にXboxおよびPC向けに全世界同時発売されることが発表されました。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

本作は、米ニューヨークを拠点とするStudio Meadowflowerが開発し、Serenity Forgeがパブリッシングを担当する作品です。6月8日に配信された「Xbox Games Showcase 2026」で全世界同時発表されました。

日本では松竹株式会社ゲーム事業室（松竹ゲームズ）が国内プロモーション協力を行うほか、アニメ配信サービス「Crunchyroll」も協力しています。

「Vivarium」は、日本をはじめ世界各国の名作アニメからインスピレーションを受けた、全編手描きアニメスタイルのアドベンチャーゲーム。手描きならではの柔らかなタッチや豊かな表情表現が印象的で、初めて見るはずなのに「なんか知ってる……？」と思わせる、どこか懐かしい作風も見て取れます。

プレイヤーが操作するのは、小さなテラリウムの町に住む11歳の少女・ジェニー。プレイヤーはジェニーとなり、穏やかな日常や近所の人々との交流を体験していきます。

しかし、時間が経つにつれて、町では不可解な出来事が次々と発生。一見すると完璧に見える小さな世界に隠された秘密が、少しずつ明らかになっていくとのことです。

対応プラットフォームはXbox、PC（Steam、Epic Games Store）。発売時期は2027年で、価格は未定。プレイ人数は1人、対応言語は英語、日本語、簡体字、繁体字などが予定されています。

発表にあわせて、各ストアページと最新トレーラーも公開されています。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026060802.html