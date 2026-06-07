グラビアアイドルが、イメージDVDや写真集などを発売した際に行なうリリースイベント。毎月多くのイベントが開催されており、週末ともなると1日に何人ものグラドルが行なっている。

そんなイベントに長年通い続けているアイドルウォッチャーの北川昌弘氏が、リリースイベントの中でも印象深かった女のコを毎週ひとり厳選して紹介！ 今回は衝撃のデビュー作をリリースしたグラビア・さくら朱莉さんのイベントの模様をお届けします！

【画像】色白スレンダーのナイスボディ

☆色白スレンダーでナイスボディ。笑顔が可愛い洋風美女が衝撃の作品でデビュー！



1stDVD『港区ガール』(ラインコミュニケーションズ)イベント@ソフマップAKIBAアミューズメント館（2026年5月17日）





●さくら朱莉（さくら・しゅり）

2月17日生まれ 群馬県出身 T162cm B88 W58 H88

イメージDVDの限界を押し広げる謎の美女出現、とのことです。

"貴方が育てるグラドルの卵、さくら朱莉、衝撃のデビュー!!"

確かに色白でスタイル抜群の洋風美女で、笑顔はメッチャ可愛いのになんてエロいパッケージでしょう。ニップレスだけで、離れて見たらまったく無着衣に見えるじゃないですか。取材タイムのピンクのチェックのビキニ姿は、とっても可愛いのに。

―――1stDVDはいつごろどちらで撮りましたか？

さくら 3月くらいに、都内のスタジオで撮りました。

―――ストーリーとか、設定とかはありますか？

さくら 今、ラブラブの彼氏がいるのに、流行りのパパ活もしちゃってるという女のコです。

―――そういうことをしている人が"港区ガール"なんですか？

さくら みたいです(笑)。イメージですね、多分。

―――"港区ガール"って、港区に住んでいるですか？

さくら どうなんでしょう。住んでいるというよりは、パパ活するのが港区？

―――そうかそうか、港区で活動している女子ということですね。パッケージを見ると大胆な状態の写真ばかりですが、港区ガールらしい衣装もありますか？

さくら かわいいワンピースを着て登場するシーンもあります(笑)。

―――特にオススメのシーンとか、お気に入りのシーンをお願いします。

さくら オススメのシーン......一番エッチなのは、覆面をした二人にちょっと襲われるっていうシーンが......。

―――相手が出てくるんですか？ イメージDVDでは珍しい。マッサージで手だけとかはあるけど。

さくら あと、一番最後に人形を使って私が攻めるシーンがあります。それは私の普段の◯◯を思い出して攻めているので、結構いいかなと。普段の見れない私が見れます。

―――普段のさくらサンが再現されているんですね。どうしてこういう謎のDVDを出すことになったんですか？

さくら 私は自分を表現することが好きで。あとは、この体を見てもらいたいと思いました。

―――それまで、SNSとかどこかでは露出していたんですか？

さくら 出してないです。

―――出してないと声は掛けられないですね。自分からアピールしにいった？

さくら たまたまスカウトされて。

―――見た目だけで、スカウトされちゃった？

さくら スカウトされて、実はこういうことをやりたいということを話したら、それが実現しました。イエーイ。

―――いつごろスカウトされたんですか？

さくら 2025年の秋くらいです。こんなに早くやりたいことが実現してビックリしました。

―――今後の目標などはありますか？

さくら 今後は、ちょっとリゾートチックなところでDVDを撮ったりしたいです。温泉とか、海とか。

―――なるほど、今回は港区ということで都内だったからね。DVD以外にやりたいことはありますか？

さくら こうやって、ファンのみなさんとたくさん関わるようなことをしたいです。あと、なんだろう。まだ、始めたばっかり過ぎて。

―――エッチなことで、ファンの方にアピールしていくことをやりたいという感じで、いいですか？

さくら いいです。

―――それ以外に何か歌いたいたいとか、演技したいとか、バラエティに出たいとかは？

さくら それはあんまりないです。

―――グラビアアイドル一本でやれてるの？

さくら これ一本って、おかしいよね。新人で。

―――そう思ったけど、秘密ですか？

さくら そうですね、秘密で。すべてが謎なので。誕生日も地元も発表してますが。

―――出身地も発表しているの？

さくら 発表してます。群馬って出てます。

―――今の水着について一言、お願いします。

さくら やっぱりDVDがエッチなので、可愛らしさも入れたいなと思って、ピンクのギンガムチェックのビキニにしました。

―――告知でなにかありますか？ 撮影会とかやってる？

さくら 撮影会やってます。このDVDが出たので始めました。SNSをチェックしてください。今はXだけです。

＊ ＊ ＊

ということで、普通にスカウトされるのも納得ですね。それがデビュー作からニップレスのみのパッケージの表紙ですから。映像では前張りは付けているのでご安心を。

いままでも"手ブラ手パン""泡ブラ泡パン""絆創膏のニップレス＆前張り"に挑んでくれたグラドルさんはいらっしゃいましたが、デビュー作の表紙でいきなりとは、なんて意欲満々の"グラドルの卵"さんでしょうか。どんなグラドルさんに育っていくか、注目したいです。

取材・文・撮影／北川昌弘