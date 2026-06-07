2019年にアトレティコ・マドリードからマンチェスター・シティに加入し、そこから主力としてチームに貢献してきたロドリ。



ポジションはアンカーだが、積極的な持ち上がりから得点にも関与できるMFで、23-24シーズンのプレミアリーグでは8ゴールを記録。前年にはCL制覇に大きく貢献しており、2024年度のバロンドールを獲得した。



しかし、24-25シーズンは序盤のアーセナル戦で負傷。右ひざの前十字靭帯を断裂する大怪我を負ってしまい、そのままシーズンアウト。シティはキーマンを欠く中で奮闘するも、リーグ5連覇を逃してしまった。





現在は回復しており、W杯に臨むスペイン代表入りも果たしたロドリが『Manchester Evening News』で当時の負傷を振り返っている。「復帰した時、以前のように普通にプレイできるか不安だった。動きが制限され、強い痛みを感じた。トレーニングをやめると、できないことが一気に増えてくる」「以前のレベルに戻れるかどうかだけでなく、2度とプレイできないのではないかという不満もあった。ただ、私は戻ってこれた。フットボールで安定したパフォーマンスを取り戻した。道のりは長かったね」そんなロドリは25-26シーズンからプレイタイムを増やしており、後半戦はキーマンとしてチームに貢献している。契約が来季までということもあって去就に注目が集まっており、ラ・リーガのレアル・マドリードが獲得に関心を寄せている。