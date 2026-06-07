5月の月間打率.210が…月が変わって.450に

米大リーグ、ブルージェイズの岡本和真内野手が6月に入り絶好調。月間打率は.450に達している。日本のファンからは、月が変わっての大変身に「覚醒してて草」「流石すぎる」「朝から気持ちいい」と賛辞が集まった。

岡本は6日（日本時間7日）にボルチモアで行われたオリオールズ戦に「7番・三塁」で先発し、4打数2安打、1打点。2回の第1打席では1死二、三塁から左前に同点適時打を放ち、チームの6-4での勝利に貢献した。6月に入ってからは5試合連続安打しており、うち4試合で複数安打。月間打率は.450、月間OPSは1.076に達する好調ぶりだ。

月間打率.210と低調に終わった5月からの急変ぶりに、X上の日本人ファンからは驚きの声が上がっている。

「岡本いいね〜！！」

「岡本覚醒してて草」

「岡本和真は着実に存在感を増している！」

「メジャー行ってもスタイル変わらないの流石すぎる」

「きちんと仕事こなしてるよなぁ…アメリカでも、当たり前のように」

「朝から気持ちいい！！」

ブルージェイズの公式Xは「これがオカモトに投票する理由だ」として、球宴ファン投票を促す投稿。こちらにも日本のファンから「マジでオールスターで見たい」「オールスターに投票してしまった」と反応している。



（THE ANSWER編集部）