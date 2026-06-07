沖縄ハーバービューホテルは、全ての改装を完了し、6月1日にグランドオープンした。

拡張リニューアルを行ったガーデンプールは温水化し、昼夜や季節を問わず利用できる仕様とした。遊泳期間は3月から翌年1月3日まで。夜はライトアップしたナイトプールを楽しめるほか、ラウンジ＆バーではフードやカクテルを提供する。クラブラウンジアクセス付き客室の宿泊者には、クラブラウンジでローストビーフサンド、マカロン、チョコレート、ビール、スパークリングワインなど各種アルコールを用意する。毎週金・土曜はサンセット前後の時間帯にプールサイドでサックスなどの生演奏を行う。プールサイドバーでは、なはまぐろデュオバーガー、島豚ソーセージドッグなど地元食材を使ったフードと、伊江島ラムやまさひろジンなど沖縄産スピリッツを使った全5種類のカクテルやモクテルを提供する。

プールリニューアルを記念した宿泊プランを6月1日から2027年1月3日まで提供し、予約を6月30日まで受け付ける。シグネチャーフード1品と滞在中の1日フリーフロー、館内利用券1,000円分、駐車場無料、正午までのレイトチェックアウトを特典とする。