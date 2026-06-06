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10·î11Æü(Æü)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚKLUB COUNTER ACTION
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¡ÊÌä¡ËSMASH EAST 011-261-5569
10·î24Æü(ÅÚ)¡¡°¦ÃÎ¡¦¿·±É¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é
open17:00 / start17:30
¡ÊÌä¡ËJAILHOUSE 052-936-6041
12·î19Æü(ÅÚ)¡¡Âçºå¡¦¿´ºØ¶¶Live House ANIMA
open17:00 / start17:30
¡ÊÌä¡ËGREENS 06-6882-1224
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ºÇÂ®³ä \5,000(¥É¥ê¥ó¥¯ÊÌ)
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¼õÉÕURL¡§https://w.pia.jp/t/lastalliance-2026tour/
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